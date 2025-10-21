3.68 BYN
На Белорусском космическом конгрессе обсудят достижения и перспективы развития отрасли
Автор:Юлия Алферова
Инновационные проекты, искусственный интеллект, подготовка кадров для космической отрасли. 21 октября участники Белорусского космического конгресса говорят о достигнутом и перспективах развития космической индустрии.
Это крупнейшая площадка, которая уже в девятый раз собирает на базе Национальной академии наук экспертов, ученых и практиков из космической и смежных отраслей, чтобы сверить позиции и собрать лучшие наработки (подробности в видео).