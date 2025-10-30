На границе около 3 тыс. фур стоят в очереди на въезд в Польшу

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b26ef8b9-a280-41ff-af4a-f9c7f29631f8/conversions/bdeedf14-d7f1-4434-90a1-55bfedf5509b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b26ef8b9-a280-41ff-af4a-f9c7f29631f8/conversions/bdeedf14-d7f1-4434-90a1-55bfedf5509b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b26ef8b9-a280-41ff-af4a-f9c7f29631f8/conversions/bdeedf14-d7f1-4434-90a1-55bfedf5509b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b26ef8b9-a280-41ff-af4a-f9c7f29631f8/conversions/bdeedf14-d7f1-4434-90a1-55bfedf5509b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

На белорусско-польской границе около 3 тыс. фур ожидают въезда в страну ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет (ГПК).

"Госпогранкомитет до сих пор не получил от литовских властей официального уведомления о порядке функционирования погранпереходов "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог"). С понедельника пропуск транспорта в "Шальчининкае" не возобновлялся", - отметили в белорусском пограничном ведомстве.

Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через польский погранпереход "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи"), где в очереди находится 2,9 тыс. большегрузов. За сутки сопредельная сторона пропустила 57 % грузовых автомобилей от нормы.

Контролирующие службы латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 37 % авто от нормы. Въезда в Латвию ожидают 510 грузовиков.