На границе около 3 тыс. фур стоят в очереди на въезд в Польшу

Очередь из белых фур
Фото: БЕЛТА

На белорусско-польской границе около 3 тыс. фур ожидают въезда в страну ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет (ГПК).

"Госпогранкомитет до сих пор не получил от литовских властей официального уведомления о порядке функционирования погранпереходов "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог"). С понедельника пропуск транспорта в "Шальчининкае" не возобновлялся", - отметили в белорусском пограничном ведомстве.

Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через польский погранпереход "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи"), где в очереди находится 2,9 тыс. большегрузов. За сутки сопредельная сторона пропустила 57 % грузовых автомобилей от нормы.

Контролирующие службы латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 37 % авто от нормы. Въезда в Латвию ожидают 510 грузовиков.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") ожидают 1160 легковых авто и 70 автобусов. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 39 % автомобилей от нормы.

