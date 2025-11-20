3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
На границе с Евросоюзом работают 7 пунктов пропуска из 14
Белорусско-литовская граница была закрыта по инициативе Вильнюса 3 недели. Это могло продлиться и дольше, но Польша после долгого перерыва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Через несколько дней ее примеру последовала и Литва.
Граница вновь открыта - это событие, которое воспринимается не просто как технический шаг, а как эмоциональный символ возвращения движения, общения и надежды.
Больших очередей на границе нет, лишь электронная очередь грузовиков - около 9 сотен. Минсктранс и другие операторы возобновили автобусные рейсы.
С часу ночи 20 ноября в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" движение началось в обе стороны для любого транспорта. Люди, которые были вынуждены ждать, теперь делятся радостью: снова можно увидеть родных, отправиться в путь без страха оказаться в тупике.
"Очень хорошо, конечно, что открыли границу. Мы этого и ждали. За 30 лет, что мы здесь ездим, всегда открывали пешие переходы вдобавок, чтобы люди шли к могилкам помянуть. И вообще жить надо по-соседски. Кто самый лучший друг? Сосед всегда. А к кому идешь в первую очередь за помощью? К соседу", - поделился мнением мужчина.
"Мы ездим раз в месяц, возим почту международную. Сейчас мы гружены в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан", - рассказал водитель.
Для перевозчиков это событие как снятие тяжелого камня с груди. Закрытая граница приносила убытки, ломала планы, превращала дороги в тупики. Теперь же транспорт снова идет по трассе, а водители чувствуют, что их труд снова имеет смысл.
"Конечно, все понесли большие убытки. Страховки закончились", - высказал мнение водитель.
"Чтобы попасть домой, нужно было делать крюк 500-600 км. Или через Брест - это еще дальше", - поделился другой.
Граница уже давно стала разменной монетой. Регулярно соседи под разными предлогами закрывали рубеж с белорусской стороной. Литовское направление было закрыто в конце октября из-за сбоев в работе аэропорта Вильнюса в результате пролета воздушных шаров, которые использовались для контрабанды сигарет.
Воздушная контрабанда - в Литве осудили более 20 человек
Правда, не совсем понятно, как закрытие наземных пунктов пропуска могло повлиять на воздушную контрабанду, за которую, кстати, 11 ноября в Литве осудили более 20 человек. Масштабная операция выявила организованную группу контрабандистов на литовской территории.
А после того как Польша открыла свои пункты пропуска в Бобровниках и Кузнице, очевидно, пытаясь перетянуть на свою территорию львиную долю транзита, держать закрытым эти направления Литве было экономически невыгодно. Белорусская сторона была готова к возобновлению работы пунктов пропуска, укомплектовав свои смены.
Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":
"Белорусские таможенники готовы к планируемому возобновлению движения через закрытые ранее литовской стороной пункты пропуска "Мядининкай" -" Каменный Лог" и "Шальчининкай" - "Бенякони". Смены укомплектованы, все технические средства, необходимые для осуществления таможенного контроля, функционируют в полном объеме. Мы полностью готовы к выполнению поставленных задач и ритмичной, плановой работе в полном объеме".
Неправильным будет сказать, что открытия границы ждала только белорусская сторона. Транспортная блокада нанесла серьезный урон литовскому бизнесу и перевозчикам. Коснулось это и туристов. Из граждан Евросоюза именно литовцев по безвизу, введенному белорусской стороной в 2022 году, въехало больше всего - свыше 650 тыс.
"Закрытая граница неудобна для всех: что для той страны, что для нашей страны", - считает один из водителей.
Для многих открытие границы - это словно рассвет после долгой ночи. Шлагбаум поднялся, и вместе с ним воспрянули надежды. Пусть этот шаг станет не только восстановлением движения, но и напоминанием: даже самые крепкие стены рано или поздно уступают человеческому желанию быть вместе.