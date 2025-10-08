3.69 BYN
На II Международном электоральном форуме обсудили влияние ИИ на избирательный процесс
Эксперты из стран ближнего и дальнего зарубежья в эти дни обмениваются лучшими практиками повышения правовой культуры населения в области избирательного права и технологий.
В Исполкоме СНГ проходит центральное мероприятие II Международного электорального форума - пленарное заседание научно-практической конференции. Тема 2025 года - формирование правовой культуры населения. Но, конечно же, в таком широком представительстве разговор заходит куда шире.
Прозвучали доклады представителей России, Узбекистана, Венесуэлы, Турции. Что касается Беларуси, к ней большой интерес в области обеспечения электорального суверенитета и вовлеченности всех органов в его сохранение.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Мы затронули очень важную тему - использование искусственного интеллекта, в том числе его влияние на избирательный процесс. Мы тоже сейчас очень внимательно изучаем эти вопросы. Естественно, нам интересен опыт тех стран, которые уже где-то столкнулись с его негативным влиянием. Мы пока в электоральном плане несильно были этому подвержены, но вместе с тем вопросы возникают, и они требуют комплексного решения не только на уровне Центральной избирательной комиссии, но и на уровне тех компетентных государственных органов, которые отвечают за вопросы национальной безопасности".
Международный электоральный форум - хорошая осенняя традиция для Минска и отличная площадка не только для такого широкого обмена опытов, но и восстановления двусторонних отношений.
Центральная избирательная комиссия уделяет большое внимание расширению международных связей. Накануне вчера был подписан меморандум с Турцией, подобные соглашения уже действуют между Беларусью, Россией и Узбекистаном на полях форума.
Также планировалось подписание такого соглашения с Кыргызстаном, однако Кыргызстан не прибыл на форум в связи с подготовкой к проведению парламентских выборов. Договор будет подписан, однако не определена дата подписания.