3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
На конференции Минской областной организации БРСМ презентовали новые проекты
Автор:Редакция news.by
Дзержинский центр культуры объединил самых активных представителей Минского областного комитета Союза молодежи.
Во время конференции секретари районных комитетов БРСМ, активисты студенческих отрядов Минской области, участники волонтерского движения "Доброе сердце" и проекта "100 идей для Беларуси" подвели итоги проектов и презентовали новые.
Активисты областной организации реализовывают десятки соцпроектов, акций, конкурсов, диалоговых площадок и мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и традиций Беларуси.
Фото БРСМ