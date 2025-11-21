3.68 BYN
На конкурсе "Мисс Вселенная" Беларусь представляла 18-летняя полочанка Алена Кучерук
Разрешилась интрига самого престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная": корона у представительницы Мексики Фатимы Бош. Финал этого международного конкурса красоты 20 ноября прошел в Бангкоке.
Беларусь в Таиланде представляла 18-летняя полочанка Алена Кучерук, обладательница титула "Мисс Беларусь - 2025". На международный конкурс девушку собирала команда профессионалов.
В Минске были отточены навыки дефиле и актерского мастерства. В дорожный чемодан Алена взяла с собой и наряды от белорусских дизайнеров.
Лучше слов о Беларуси сказал национальный костюм, который стал отражением истинной красоты белорусской земли. Изюминка образа - головной убор с золотыми колосьями.
Алена Кучерук, "Мисс Беларусь - 2025":
"Вот и подошел к концу конкурс "Мисс Вселенная". В первую очередь хочу сказать, что мне было очень приятно представлять нашу любимую Беларусь на международной арене. Я благодарна всем, кто меня поддерживал и кто меня готовил. Я считаю, что подготовка была на высшем уровне, все вместе мы смогли показать всему миру, что в нашей стране живут безумно прекрасные девушки".
В международном конкурсе Беларусь принимала участие второй раз.