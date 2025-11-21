На конкурсе "Мисс Вселенная" Беларусь представляла 18-летняя полочанка Алена Кучерук

В Минске были отточены навыки дефиле и актерского мастерства. В дорожный чемодан Алена взяла с собой и наряды от белорусских дизайнеров.

"Вот и подошел к концу конкурс "Мисс Вселенная". В первую очередь хочу сказать, что мне было очень приятно представлять нашу любимую Беларусь на международной арене. Я благодарна всем, кто меня поддерживал и кто меня готовил. Я считаю, что подготовка была на высшем уровне, все вместе мы смогли показать всему миру, что в нашей стране живут безумно прекрасные девушки".