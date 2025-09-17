"На контроле Президента" - озеленение белорусских городов и порядок на земле

В 2025 году в Беларуси высадят почти 400 тыс. деревьев и 32 млн цветов. Второй этап масштабного озеленения запланирован на осень.

За тем, чтобы весь процесс проходил без сучка и задоринки, следит Комитет госконтроля в тандеме со съемочной группой "Первого информационного".