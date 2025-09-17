3.65 BYN
"На контроле Президента" - озеленение белорусских городов и порядок на земле
Автор:Редакция news.by
В 2025 году в Беларуси высадят почти 400 тыс. деревьев и 32 млн цветов. Второй этап масштабного озеленения запланирован на осень.
За тем, чтобы весь процесс проходил без сучка и задоринки, следит Комитет госконтроля в тандеме со съемочной группой "Первого информационного".
Все покажем в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке КГК 18 сентября в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.