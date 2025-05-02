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На острие информационной борьбы. Лучших журналистов отметили в Совете Республики
Быть на острие информационной борьбы и раскрывать глаза на правду тем, кто живет в мире фейков! В канун профессиональных праздников - Дня печати и Дня телевидения и радио - в Совете Республики наградили лучших журналистов за плодотворное многолетнее сотрудничество.
Среди награжденных - руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и представитель "Первого информационного" телеканала Алеся Высоцкая. Как отметила спикер Наталья Кочанова, телевидение стремительно развивается, появилось много интересных и креативных проектов с нестандартной подачей событий и аналитическим взглядом. Благодаря журналистам люди узнают, как развивается Беларусь и какой он - белорусский народ.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Средства массовой информации, телевидение, в частности, за последние пять лет сделали большой шаг вперед. Я хочу сказать, что это было бы невозможно без поддержки государства. Совершенно по-другому государство стало работать со СМИ - более напористо, более открыто. В информационной войне нельзя останавливаться на месте. Мы, конечно стараемся все время чем-то удивлять. За последние годы в нашей компании несколько сайтов запустили, несколько очень больших проектов. Мы целый канал "Первый информационный» запустили".
Алеся Высоцкая, завотделом репортеров телеканала "Первый информационный": "Первый информационный» - это безграничные возможности для освещения самых важных новостей. Канал развивает разные формы подачи материала. Мы можем вести прямые эфиры и быть в гуще событий. Это могут быть и лайфы с рассказом о том, что происходит прямо в эти минуты, с погружением в это событие. Канал развивает широкую линейку специальных проектов, мнений, аналитики, специальных репортажей. И мы рады, что сегодня имеем больше возможности рассказывать о том, что делается у нас в стране для развития и процветания".
Родину защищают сегодня не только с оружием в руках, но и с пером, телекамерой и радиомикрофоном. Профессиональные журналисты помогают людям сориентироваться в потоке информации. Как подчеркнула спикер, современное телевидение - настоящее, и это телевидение для народа.