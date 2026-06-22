На "Первом информационном" пройдет премьера документального фильма "Лето 1941-го. На рассвете войны"

К 85-летию начала Великой Отечественной войны на "Первом информационном" пройдет премьера двухсерийного документального фильма Елены Бормотовой.

Впервые в белорусской документалистике акцент сделан не на хронику катастроф, а на хронологию героизма начального периода Великой Отечественной - защиту Брестской крепости, оборону Могилева, Лепельского танкового контрудара, освобождение Жлобина и Рогачева. Пусть на месяц, но они оставались советскими.