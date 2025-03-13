На полигонах Беларуси продолжается проверка боеготовности

Пока Европу разрывают противоречия по украинскому вопросу, а регион наводняется оружием, эскалируется конфликт на Ближнем Востоке и не только, в Беларуси сохраняется четкий курс на стабильность. И ресурс для этого - наши люди.

Они демонстрируют беспрецедентную ответственность за мир. Происходит это на полигонах Беларуси, где продолжается проверка боеготовности. О человеческом факторе безопасности - в проекте "Диспозиция".

Вот сейчас что-нибудь с умным видом скажешь про ситуацию с Украиной, а те уже 7 раз опровергнут. Но главное, у этого триллера, у всех этих завихрений с Рютте, Кэллогами, Ляйенами есть явное следствие - Запад разъединяется. "Незалежная" обнажила весьма острые противоречия. Кто-то за миротворцев и готов отправить контингенты, кто-то против, иные вроде за миротворцев, но сами бы лучше в сторонке постояли. Кто-то за программу перевооружения, кто-то против, кто-то за включение Киева в НАТО и ЕС, кто-то даже обсуждать вопрос не намерен. На российских и порой наших ток-шоу, в блогер-среде подобную ситуацию чуть ли не высмеивают, причем со смешочком. Мол, оппонент разрывается изнутри. А ведь ничего смешного, по сути, не происходит. Смешно - это уже 2 % от ВВП на военные расходы в странах НАТО. Речь сейчас о 5 % идет. Стремительно, в разы растет стоимость акций европейских оборонных предприятий, потому что заказы огромные. И куда-то эту силу могут и направить - расходы списать. Так что разлады разладами, а количество пороха у наших границ только растет.

"Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем. Профессия Родину защищать еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах - надежным щитом и главными хранителями мирного труда", - сказал белорусский лидер.

Между прочим, взрывоопасную противоречивость нынешней ситуации в Европе, можно сказать, на ментальном уровне почувствовали белорусские мужики. Речь вообще можно вести о каком-то даже новом этапе в понимании людьми своей роли в системе безопасности республики. В Беларуси повестка на сборы стала не поводом для расстройства из-за потери комфорта, а поводом для гордости и уверенности в себе. Геополитика наших запасников - защита семьи и страны. Это показала и нынешняя проверка боеготовности.

"Мы сегодня фиксируем беспрецедентное желание людей быть причастными к защите нашей Родины. Люди оторвались от своих дел, вышли из зоны комфорта, мы же видим, на полигоне это не дома, но все готовы выполнять задачи с желанием. Общаясь с офицерами, нашими людьми, просто хочется сказать слова благодарности", - заявил Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь.

У зимне-весеннего военного экзамена много особенностей, но одна из ярких - это количество бородатых крепких мужиков в строю. Здесь однозначно рекорд. Спокойные такие дядьки, без суеты. И всегда на позитиве. Показывают, что у нас есть ответ на любые угрозы. Если чего-то недостаточно, снимем с длительного хранения. Как технику на проверке. Но в любом случае с голыми руками не останемся.