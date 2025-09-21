Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На счету каждая минута. В Беларуси спасатели ежедневно оказывают помощь заблудившимся

Ежегодно с наступлением сезона сбора ягод и грибов в лесах теряется большое количество людей. Отправляются в лес, забывают о правилах безопасности.

За три месяца в стране в природных экосистемах потерялось более 160 человек, в числе которых дети.

 Как только человек пропадает, начинается поиск, на счету каждая минута.

У спасателей на счету каждая минута

Илья Боднар, замначальника центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР": "Первым делом вам нужно успокоиться, не паниковать. Если у вас есть мобильное устройство, набрать службу спасения, сообщить, где вы потерялись, где находитесь, если видите какие-то ориентиры. Вас спасатели либо по телефону сориентируют, если будут конкретно понимать место вашего расположения, либо уже дадут сами рекомендации оставаться на месте, либо держаться каких-то линейных ориентиров, например, дорожки, тропки, просеки, реки и уже оставаться там до прихода спасателей".

Вадим Кирмель, старший инструктор-спасатель, кинолог РОСН "ЗУБР": "Прибежав, служебная собака даст сигнал, в ближайшее время поисковая спасательная команда окажет помощь человеку. Также родственники зачастую оказывают помощь нам в поиске, давая запаховые вещи человеку".

Только в течение прошлого года в лесных массивах потерялись и были найдены более 400 человек. Участились случаи, когда люди в лесах встречают диких животных.

