На счету каждая минута. В Беларуси спасатели ежедневно оказывают помощь заблудившимся

Ежегодно с наступлением сезона сбора ягод и грибов в лесах теряется большое количество людей. Отправляются в лес, забывают о правилах безопасности.





За три месяца в стране в природных экосистемах потерялось более 160 человек, в числе которых дети.

Как только человек пропадает, начинается поиск, на счету каждая минута.

У спасателей на счету каждая минута news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb254b46-e753-493a-8870-db7bf84afb34/conversions/fea8e1c5-e96a-4bd5-97fb-97cf657f836c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb254b46-e753-493a-8870-db7bf84afb34/conversions/fea8e1c5-e96a-4bd5-97fb-97cf657f836c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb254b46-e753-493a-8870-db7bf84afb34/conversions/fea8e1c5-e96a-4bd5-97fb-97cf657f836c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb254b46-e753-493a-8870-db7bf84afb34/conversions/fea8e1c5-e96a-4bd5-97fb-97cf657f836c-xl-___webp_1920.webp 1920w У спасателей на счету каждая минута

Илья Боднар, замначальника центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР": "Первым делом вам нужно успокоиться, не паниковать. Если у вас есть мобильное устройство, набрать службу спасения, сообщить, где вы потерялись, где находитесь, если видите какие-то ориентиры. Вас спасатели либо по телефону сориентируют, если будут конкретно понимать место вашего расположения, либо уже дадут сами рекомендации оставаться на месте, либо держаться каких-то линейных ориентиров, например, дорожки, тропки, просеки, реки и уже оставаться там до прихода спасателей".

Вадим Кирмель, старший инструктор-спасатель, кинолог РОСН "ЗУБР": "Прибежав, служебная собака даст сигнал, в ближайшее время поисковая спасательная команда окажет помощь человеку. Также родственники зачастую оказывают помощь нам в поиске, давая запаховые вещи человеку".