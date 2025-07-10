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На "Славянский базар в Витебске" прибыл звездный состав
Автор:Редакция news.by
Витебск живет "Славянским базаром". В фестивальный город прибыл звездный состав. Поезд василькового цвета встречали журналисты и представители дирекции форума.
Совсем скоро пройдут репетиции торжественного открытия.
10 июля на "Славянском базаре" стартует XI фест уличного искусства "На семи ветрах". Артисты представят программы сразу на нескольких городских локациях.
В городе на Западной Двине проходит открытие международного пресс-центра. Вечером состоится торжественное открытие фестиваля искусств. В Летнем амфитеатре ожидается аншлаг.