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На "Славянский базар в Витебске" прибыл звездный состав

Витебск живет "Славянским базаром". В фестивальный город прибыл звездный состав. Поезд василькового цвета встречали журналисты и представители дирекции форума.

Совсем скоро пройдут репетиции торжественного открытия.

10 июля на "Славянском базаре" стартует XI фест уличного искусства "На семи ветрах". Артисты представят программы сразу на нескольких городских локациях.

В городе на Западной Двине проходит открытие международного пресс-центра. Вечером состоится торжественное открытие фестиваля искусств. В Летнем амфитеатре ожидается аншлаг.

Славянский базар в Витебскепоезд