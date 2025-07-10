На "Славянский базар в Витебске" прибыл звездный состав

Витебск живет "Славянским базаром". В фестивальный город прибыл звездный состав. Поезд василькового цвета встречали журналисты и представители дирекции форума.

Совсем скоро пройдут репетиции торжественного открытия.

10 июля на "Славянском базаре" стартует XI фест уличного искусства "На семи ветрах". Артисты представят программы сразу на нескольких городских локациях.