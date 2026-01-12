3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
В помощь спасателям в Могилевской области поступила новая аэролодка "Аллигатор"
Могилевские спасатели стали еще быстрее и мобильнее. Парк Днепровской спасательной станции ОСВОД пополнился сверхмощной аэролодкой "Аллигатор". Ее cкорость на открытой воде может достигать до 100 км/ч, а по снегу до 90 км/ч.
Судно оснащено современным навигационным оборудованием, позволяет брать на борт до четырех человек.
Сергей Казаченко, начальник водолазно-спасательной службы ОСВОД Могилевской области:
"Это третья аэролодка в нашем парке, но "Аллигатор" отличается от двух предыдущих. Это высокотехнологичное современное судно, которое позволяет нам доставить спасателей в случае необходимости в сложных погодных условиях, так как эта лодка может ходить по открытой воде, по льду, по снегу - то есть в различных погодных условиях. В самые труднодоступные места мы можем оперативно доставить наших спасателей для оказания помощи, если это будет необходимо".
При установлении ледового покрова спасатели перешли на усиленный формат работы: патрулируют места массового скопления рыбаков, проводят профилактические беседы в учебных заведениях и трудовых коллективах о правилах безопасного поведения на льду.