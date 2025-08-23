На Солнце произошла сильная вспышка продолжительностью 72 минуты

3.70 BYN
Автор:Редакция news.by
Сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые вечером 22 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ "ИПГ").
"22 августа в 21:51 в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 72 минуты", - сказали в институте.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.