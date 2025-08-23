Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Солнце произошла сильная вспышка продолжительностью 72 минуты

Сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые вечером 22 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ "ИПГ").

"22 августа в 21:51 в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 72 минуты", - сказали в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

