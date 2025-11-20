На ярмарке вакансий в Минске было представлено более 100 крупнейших организаций столицы

Помощь в трудоустройстве и подборе компетентных специалистов - ярмарка вакансий собрала несколько сотен соискателей.

Вакансии предлагали в промышленности, строительстве, транспорте, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе. Собеседование можно было пройти сразу на месте.

Также консультировали по условиям предоставления финансовой поддержки в виде субсидии на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности.

"Я понимала, что не могу найти работу, и обратилась в центр занятности. Там предложили субсидию - это начальный капитал для того, чтобы открыть что-то свое. Например, у меня была мечта заниматься натуральной косметикой, на это все нужны деньги. В центре занятости мне помогли тем, что отправили на обучение предпринимательству. Мной были закуплены материалы, упаковка, визитки, т. е. большой спектр того, что можно приобрести на эту субсидию. Затем я начала свое дело", - рассказала ремесленник Дарья Шахин.

ремесленник Дарья Шахин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f161cd04-500d-47b3-95fe-34c8ad652f74/conversions/2ef880a8-712d-4da8-bdc7-ca32b31cca36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f161cd04-500d-47b3-95fe-34c8ad652f74/conversions/2ef880a8-712d-4da8-bdc7-ca32b31cca36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f161cd04-500d-47b3-95fe-34c8ad652f74/conversions/2ef880a8-712d-4da8-bdc7-ca32b31cca36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f161cd04-500d-47b3-95fe-34c8ad652f74/conversions/2ef880a8-712d-4da8-bdc7-ca32b31cca36-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

"Работает интернет-портал службы занятости, на котором в актуальном режиме размещаются все вакансии, которые имеются в Минске и по всей республике. Важно то, что там расположены актуальные вакансии. На других ресурсах они не могут быть размещены, если они не попали на этот портал, т. е. самая актуальная информация именно на портале службы занятости".

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11043280-2fde-4acd-930e-86fe0895f767/conversions/8b9188b7-9f87-4831-8a76-cd36015891b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11043280-2fde-4acd-930e-86fe0895f767/conversions/8b9188b7-9f87-4831-8a76-cd36015891b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11043280-2fde-4acd-930e-86fe0895f767/conversions/8b9188b7-9f87-4831-8a76-cd36015891b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11043280-2fde-4acd-930e-86fe0895f767/conversions/8b9188b7-9f87-4831-8a76-cd36015891b4-xl-___webp_1920.webp 1920w