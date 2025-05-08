На Западе хотели убрать понятия "патриотизм" и "Великая Отечественная война" - аналитик Жданович

На Западе активно пытались продвигать теорию о том, что нужно убрать из словаря понятия "патриотизм" и "Великая Отечественная война", заменив его на понятие "советско-германская война". Об этом в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Павел Жданович.

Одна из злободневных тем настоящего времени - фальсификация истории и в частности периода Великой Отечественной войны. Для Беларуси и белорусского общества этот вызов актуален как никогда. И противостояние будет только возрастать, считает аналитик.

По его словам, говоря о фальсификации истории Великой Отечественной войны, мы возвращаемся в том числе и к событиям 80-летней давности - второй половины 1940-х годов. "В феврале 1948 года был издан сборник документов "Нацистско-советские отношения. 1939-1941 гг." с подборкой документов, которые имели своей целью показать второстепенность роли Советского Союза во Второй мировой войне и, в частности, вклада советского государства в Великую Победу", - отметил эксперт.

В последующем западноевропейскими научными кругами совместно со специалистами Пентагона, Госдепа США, представителями аналитических центров и разведструктур был подготовлен целый ряд концепций, теорий (например, теория решающих битв, упущенных возможностей вермахта, климатических условий, которые были на Восточном фронте, тоталитарная теория и т. д.), который также преследовал цель принизить вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне и, наоборот, показать исключительность тех же Соединенных Штатов Америки. "Более того, уже в 1990-е годы далеко за рамки научных дискуссий вышли вопросы, касающиеся вообще употребления термина "патриотизм", например", - пояснил Павел Жданович.

Он отметил, что когда мы говорим о национальном самосознании, то понятие "патриотизм" является одним из ключевых.

"И вот нам активно пытались продвигать такую теорию, что нужно убрать из нашего словаря понятие "патриотизм", убрать понятие "Великая Отечественная война", заменив его на понятие "советско-германская война". Поэтому те процессы, которые были запущены еще 80 лет назад, в последние десятилетия в рамках ментального и когнитивного противостояния, которое мы сегодня наблюдаем фактически в открытых формах, сохраняют свою актуальность", - заметил аналитик.