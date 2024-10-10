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На Землю обрушится мощнейшая в 2024 году магнитная буря. Узнали, на сколько затянется шторм
На Землю в ближайшее время обрушится мощнейшая в этом году магнитная буря. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, пишет портал "Tochka.by".
Виной всему несколько крупных вспышек на Солнце, которые выбросили плазму прямо в сторону нашей планеты.
Ученые бьют тревогу, ведь уровень магнитных бурь достигнет высшего класса – они станут самыми сильными в 2024 году.
Причины этого – большие размеры плазменного облака и его неоднородная структура, из-за чего уровень магнитных бурь будет колебаться.
Набирать силу неблагоприятное явление начнет уже к полудню 10 октября, а к полуночи достигнет пика G5. Продлится космическая непогода как минимум до воскресенья, 12 числа.
Метеозависимым не позавидуешь, однако есть и хорошая новость. Из-за магнитной бури белорусы, вероятнее всего, смогут наблюдать полярное сияние.
Что такое магнитная буря?
Это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Магнитным потокам под силу влиять на работу спутников, радиосвязи, электросетей, а также на самочувствие людей и животных.
Специалисты оценивают геоштормы по 10-балльной шкале, где им от 5 баллов и выше присваивают классы от G1 до G5.
Магнитные бури: как пережить?
Меньше физической активности
Это не значит, что вам нужно резко сокращать количество пройденных шагов и укладывать себя в постель насильно. Откажитесь от интенсивных тренировок, перенесите поход в спортзал на другой день и выйдите на неспешную вечернюю прогулку. Не испытывайте организм на прочность.
Больше отдыха
Да, в период магнитных бурь допускается простить себе многие слабости: например, желание лежать на диване весь вечер. Также вы можете организовать расслабляющую ванну с маслами (если нет проблем с сердцем и сосудами), помедитировать или устроить марафон просмотра сериалов.
Перемены в рационе
Если магнитная буря уже накрыла вас с головой, не пытайтесь лечиться сладостями и кофеином. Лучше заварите травяной чай или хотя бы сладкий черный. Ешьте больше продуктов с содержанием омега-3, клетчатки и антиоксидантами. Овощи и фрукты содержат природные салицилаты – натуральные вещества, которые влияют на организм как аспирин.
Разгрузка расписания
Все важные дела, которые требуют большой концентрации, умственной отдачи и просто нервов, лучше перенести на завтра. Так что не спешите подписывать важные договоры, защищать дипломы и проекты – только если дедлайн полыхает синим пламенем, а босс грозится вас уволить.
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