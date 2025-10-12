3.69 BYN
Начался второй этап проверки воинских частей и подразделений ВС Беларуси
Автор:Редакция news.by
12 октября Государственный секретариат Совета безопасности начал второй этап проверки воинских частей и подразделений Вооруженных Сил, проводимой по поручению Президента Беларуси.
В ходе первого этапа приведенные в готовность к выполнению задач по предназначению танковые и механизированные подразделения совершили выдвижение на полигон комбинированным способом.
Сейчас воинские части совершают марш в районы предназначения, в том числе с преодолением водной преграды по наведенной понтонной переправе. С прибытием в районы им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из вооружения - танков, БТР и стрелкового оружия.
Как подчеркнул госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, в общем личный состав показывает высокие профессиональные навыки.