"Надеюсь, что экономические показатели будут расти". Консул о сотрудничестве Беларуси и Грузии
Автор:Редакция news.by
Ираклий Шиошвили - почетный консул Беларуси в регионе Кахетия (Телави, Грузия) - дал оценку отношениям Беларуси и Грузии.
"Наши страны всегда дружили, всегда были очень теплые отношения. Развивается и экономика, это показывают цифры", - сказал он. При этом уточнил, что еще многое нужно сделать.
Консул также подчеркнул, что ежегодно Грузию посещает большой поток белорусских туристов. Отметил и качество товаров, которые Беларусь поставляет на грузинский рынок - "белорусское качество во всем мире известно".
"Я надеюсь, что в ближайшее время наши экономические показатели еще будут расти", - подытожил Ираклий Шиошвили.