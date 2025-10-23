"Надо давать людям творить": как сохранить культурный код через творчество и традиции

Председатель правления ОО "Гильдия отцов" Дмитрий Курильский в "Актуальном интервью" рассказал, как белорусам сохранить свой культурный код через создание семейных традиций и поддержку творчества.

"В первую очередь, как бы это банально ни звучало, каждая семья должна создавать свои традиции. Как мы проводим турниры по теннису, футбольные турниры, различные круглые столы из года в год. Это уже традиция. Традиция - это не обязательно Новый год встречать в кругу семьи. Лепить пельмени по воскресеньям - это тоже традиция", - подчеркнул председатель правления.

В пример он привел еще и высадку деревьев семьей. По его словам, потом ребенок уже захочет приходить к этому дереву, ему будет жалко, если кто-то его сломает.

Дмитрий Курильский:

"Еще пример - творческие вечера. Неважно, ты написал картину или какое-то стихотворение придумал. Ты уже гордишься тем, что ты что-то сделал для страны. То есть, простыми словами, ты должен что-то создать - и ты будешь уже бояться это потерять".