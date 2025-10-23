3.67 BYN
"Надо давать людям творить": как сохранить культурный код через творчество и традиции
Председатель правления ОО "Гильдия отцов" Дмитрий Курильский в "Актуальном интервью" рассказал, как белорусам сохранить свой культурный код через создание семейных традиций и поддержку творчества.
"В первую очередь, как бы это банально ни звучало, каждая семья должна создавать свои традиции. Как мы проводим турниры по теннису, футбольные турниры, различные круглые столы из года в год. Это уже традиция. Традиция - это не обязательно Новый год встречать в кругу семьи. Лепить пельмени по воскресеньям - это тоже традиция", - подчеркнул председатель правления.
В пример он привел еще и высадку деревьев семьей. По его словам, потом ребенок уже захочет приходить к этому дереву, ему будет жалко, если кто-то его сломает.
Дмитрий Курильский:
"Еще пример - творческие вечера. Неважно, ты написал картину или какое-то стихотворение придумал. Ты уже гордишься тем, что ты что-то сделал для страны. То есть, простыми словами, ты должен что-то создать - и ты будешь уже бояться это потерять".
Поэтому, по его мнению, и в школах, и на уровне государства надо давать людям творить. Творить какие-то вещи, которые будут потом цеплять этого человека, чтобы он понимал, что это его. "Вот это культурный код. А не смотреть на Запад, как у них там здорово, какие там бренды, - отметил Дмитрий Курильский. - Создавайте свой бренд, начиная от одежды, заканчивая какими-то творческими моментами".