Накануне 22 июня - дня, когда Беларусь снова вспоминает, как ее выжигали дотла, Владимир Зеленский выдвинул Минску ультиматум, бросил угрозы, дедлайны, намеки на удары. Момент, конечно, подобран с точностью садиста. Еще был и удар боевым дроном по автобусу с белорусскими детьми - не прошло и недели.

Все это похоже на попытку втравить Беларусь в кровавую мясорубку. Это не совпадение - это выбор: выбор даты, выбор тона, выбор вектора. И вектор этот направлен на эскалацию, на расширение зоны конфликта и, судя по всему, на желание развязать войну на территории нашего государства.

Впрочем, на Западе не одно десятилетие идет тотальная ревизия истории: там уже не просто хотят забыть роль Европы в распространении коричневой чумы, там хотят перевернуть все с ног на голову. Победителей нацизма приравнять к преступникам и запустить новую гонку вооружений, целясь ровно туда же, что и в 1941-м, снова на Восток.

Цветы в память о жертвах Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c04ac5-4e39-428f-ba2b-a80dedb5a5e7/conversions/eaaa6617-218a-447e-8cfe-c8a97d01c30f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c04ac5-4e39-428f-ba2b-a80dedb5a5e7/conversions/eaaa6617-218a-447e-8cfe-c8a97d01c30f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c04ac5-4e39-428f-ba2b-a80dedb5a5e7/conversions/eaaa6617-218a-447e-8cfe-c8a97d01c30f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01c04ac5-4e39-428f-ba2b-a80dedb5a5e7/conversions/eaaa6617-218a-447e-8cfe-c8a97d01c30f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кажется, там, откуда шлют угрозы и ультиматумы, забыли, что именно белорусы заплатили очень страшную цену за Победу. Мы лишились каждого третьего. Запад сегодня не просто забывает неудобную для него правду - это сознательная подмена. Европа, которая в 1930-е с восторгом смотрела на марширующие колонны, сегодня устраивает новую гонку вооружений и снова смотрит на Восток с голодным блеском в глазах.

Сначала зачистили умы в странах-осколках Советского Союза. В Латвии снесли более 200 советских мемориалов, в Эстонии - свыше 130, в Литве - около 70. Цифры - как из сводки вермахта. Это было сделано, чтобы плюнуть в могилы 27 млн погибших советских граждан, обнулить подвиг победителей. Как будто Красная Армия пришла не освобождать, а оккупировать.

Ирония в том, что советские солдаты вышли из всех зон, которые они освободили. А вот западные союзники - нет, не вышли до сих пор. Тот же Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "Героев УПА" - тех самых, что резали поляков, евреев и всех несогласных с такой же яростью, как эсэсовцы. Даже Польша от этого в шоке: вчера братались, сегодня плюются.

Декоммунизация оборачивается неонацизмом. А как по-другому? Ведь в их новой истории они герои, а не мы. Третьего не дано.

Андрей Ведяев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f55b17a-6021-4729-8337-385cc367b315/conversions/948d37bc-56e2-4d97-be36-e4e3b8cac0b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f55b17a-6021-4729-8337-385cc367b315/conversions/948d37bc-56e2-4d97-be36-e4e3b8cac0b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f55b17a-6021-4729-8337-385cc367b315/conversions/948d37bc-56e2-4d97-be36-e4e3b8cac0b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f55b17a-6021-4729-8337-385cc367b315/conversions/948d37bc-56e2-4d97-be36-e4e3b8cac0b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Ведяев, историк, писатель (Россия):

"Очень много было полицейских батальонов из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, также подразделения из Австрии, Чехии - это все подразделения, направленные на борьбу с мирным населением, и не с самими партизанами, а именно чтобы лишить поддержки партизан. Партизаны же по всем международным понятиям вели справедливую борьбу. Уничтожение мирных людей за их поддержку - это преступление, это геноцид. За этим всем стоит звериная сущность нацизма".

От также добавил: "Такое биологические представления о народе сейчас пропагандируется в Украине и поддерживается Европой".

22 июня в Беларуси - это День всенародной памяти жертв войны и геноцида белорусского народа. По данным соцопросов, 93,9 % граждан гордятся тем, что живут не в стране-жертве, не в стране-коллаборанте, а в стране, которая сломала хребет зверю. Мы готовы бороться за эту правду.

Законы "О недопущении реабилитации нацизма" и "О геноциде белорусского народа", обновленная Конституция, где статья № 15 прямо обязывает государство хранить память о подвиге, уголовное дело о геноциде, возбужденное в 2021 году, - это щит против тех, кто хочет превратить жертв в виноватых, а палачей - в "борцов за свободу". Беларусь не позволяет истории превратиться в дешевый политический сериал, где можно менять роли по звонку из Вашингтона или Брюсселя.

Тысячи людей собираются в Брестской крепости на митинг-реквием. Зажигают свечи, опускают венки в воды Буга. Вся страна замирает в минуте молчания. Нам есть что помнить и есть чем гордиться.

85 лет назад в этот день на нашу землю пришли те, кто хотел стереть белорусов с лица земли. И сегодня нам снова угрожают. Снова хотят диктовать, как нам жить и что нам помнить. Но есть одно "но". Пока мы помним, нас не снести, как памятник в Риге; не переписать, как историю в брюссельских кабинетах; не купить, как орден, который отправляют обратно по почте.