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Накануне Дня Независимости в Беларуси открываются новые социальные объекты

По доброй традиции накануне Дня Независимости в Беларуси открываются новые социальные объекты - важные и нужные.

1 июля для самых маленьких жителей Первомайского района столицы распахнул свои двери современный детский сад с яркими игровыми комнатами и компьютерным залом. А в Советском - презентовали дополнительный корпус 13-й поликлиники, который позволит принимать еще больше пациентов и оказывать качественную медпомощь.

Городская поликлиника № 13 на улице Ломоносова в Минске впервые открыла свои двери для пациентов еще 60 лет назад. Сейчас здесь обслуживают почти 40 тыс. жителей Советского района. Масштабный апгрейд - открытие дополнительного 4-этажного корпуса - позволит улучшить и расширить перечень медицинских услуг.

Городская поликлиника

Стильный фасад, а внутри - оснащенные современным оборудованием новые отделения: травма-хирургическое и физиотерапевтическое, кабинеты узких специалистов и лаборатория.

Количество пациентов значительно выросло - только общий анализ крови в день здесь сдают 150 человек. Новое оборудование значительно ускорит и упростит процесс.

Расширены площади и возможности отделения медицинской реабилитации - появился зал для восстановления мышц после травм. А офтальмологический кабинет стал по настоящему современным рабочим местом врача. К слову, новый и основной корпус соединили переходными галереями.

Виктория Амельянчик, главврач поликлиники № 13 г. Минска:

"В новом здании разместилось травма-хирургическое отделение с операционным блоком, Ранее пациентов травма-хирургического профиля направляли в 30-ю городскую клиническую поликлинику".

Подарок ко Дню Независимости для юных жителей Минска. В Первомайском районе 1 июля торжественно открыли новый детский сад № 588. Дошкольное учреждение находится в молодом и активно развивающемся микрорайоне Восточный. Марина Самолетова сегодня привела сюда своего сына и сразу оценила шаговую доступность и оснащение.

Детский сад

Детский сад рассчитан на 190 мест, а это 10 групп для детей от 2 до 6 лет. Компьютерный класс, бассейн, музыкальный зал с кукольным театром. Здесь планируют развивать театральное направление. Предусмотрены кабинеты дефектолога и психолога.

В Первомайском районе строится еще один детский сад, дошкольные учреждения возводят также в Московском и Заводском. Инвестиции в счастливое детство важны для страны, которая заботится о каждом.

общество