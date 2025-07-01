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Накануне Дня Независимости в Беларуси открываются новые социальные объекты
По доброй традиции накануне Дня Независимости в Беларуси открываются новые социальные объекты - важные и нужные.
1 июля для самых маленьких жителей Первомайского района столицы распахнул свои двери современный детский сад с яркими игровыми комнатами и компьютерным залом. А в Советском - презентовали дополнительный корпус 13-й поликлиники, который позволит принимать еще больше пациентов и оказывать качественную медпомощь.
Городская поликлиника № 13 на улице Ломоносова в Минске впервые открыла свои двери для пациентов еще 60 лет назад. Сейчас здесь обслуживают почти 40 тыс. жителей Советского района. Масштабный апгрейд - открытие дополнительного 4-этажного корпуса - позволит улучшить и расширить перечень медицинских услуг.
Стильный фасад, а внутри - оснащенные современным оборудованием новые отделения: травма-хирургическое и физиотерапевтическое, кабинеты узких специалистов и лаборатория.
Количество пациентов значительно выросло - только общий анализ крови в день здесь сдают 150 человек. Новое оборудование значительно ускорит и упростит процесс.
Расширены площади и возможности отделения медицинской реабилитации - появился зал для восстановления мышц после травм. А офтальмологический кабинет стал по настоящему современным рабочим местом врача. К слову, новый и основной корпус соединили переходными галереями.
Виктория Амельянчик, главврач поликлиники № 13 г. Минска:
"В новом здании разместилось травма-хирургическое отделение с операционным блоком, Ранее пациентов травма-хирургического профиля направляли в 30-ю городскую клиническую поликлинику".
Подарок ко Дню Независимости для юных жителей Минска. В Первомайском районе 1 июля торжественно открыли новый детский сад № 588. Дошкольное учреждение находится в молодом и активно развивающемся микрорайоне Восточный. Марина Самолетова сегодня привела сюда своего сына и сразу оценила шаговую доступность и оснащение.
Детский сад рассчитан на 190 мест, а это 10 групп для детей от 2 до 6 лет. Компьютерный класс, бассейн, музыкальный зал с кукольным театром. Здесь планируют развивать театральное направление. Предусмотрены кабинеты дефектолога и психолога.
В Первомайском районе строится еще один детский сад, дошкольные учреждения возводят также в Московском и Заводском. Инвестиции в счастливое детство важны для страны, которая заботится о каждом.