3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Наказать посмертно. Судебный процесс по делу карателя Винницкого начался в Верховном Суде Беларуси
Восстановить историческую и юридическую справедливость. Судебный процесс в отношении нацистского палача, от чьих рук погибло в годы Великой Отечественной войны 400 человек, из которых более 140 детей, начался 15 сентября в Верховном Суде Беларуси. Осипа Винницкого, умершего в 1997 году в Канаде, судят посмертно в нашей стране.
Известно, что полицейский батальон, в который входила его рота, во время оккупации БССР проводил карательные операции на территории Минской, Витебской и Гродненской областей. В том числе известно о его причастии к геноциду в Хатыни путем сожжения людей заживо.
Сотрудники прокуратуры установили тех, кто погиб от его рук, кто сгорел заживо в своих домах и сараях. Винницкий - уроженец Польши - во время войны служил в украинских войсках, но перешел на сторону Германии и служил немецким нацистам.
Кирилл Чубковец, государственный обвинитель: "В первую роту в основном входили украинские националисты, присягнувшие на верность фашистскому командованию. Как следует из показаний одного из участников этой роты, протокол его допроса приобщен к материалам уголовного дела, их отличала глубокая ненависть ко всему советскому. Фашистам они служили не из страха, а по убеждению. В ходе предварительного следствия установлено 17 эпизодов преступной деятельности Винницкого в составе 118-го батальона охраны и полиции. Собраны доказательства его причастности к убийствам, в том числе особо жестоким - сожжению людей заживо, в результате которых погибли более 400 жителей Беларуси".
Расследование было выделено в отдельное производство из объемного уголовного дела о геноциде белорусского народа, которое расследует Генпрокуратура Беларуси.