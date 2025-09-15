Наказать посмертно. Судебный процесс по делу карателя Винницкого начался в Верховном Суде Беларуси

Восстановить историческую и юридическую справедливость. Судебный процесс в отношении нацистского палача, от чьих рук погибло в годы Великой Отечественной войны 400 человек, из которых более 140 детей, начался 15 сентября в Верховном Суде Беларуси. Осипа Винницкого, умершего в 1997 году в Канаде, судят посмертно в нашей стране.



Известно, что полицейский батальон, в который входила его рота, во время оккупации БССР проводил карательные операции на территории Минской, Витебской и Гродненской областей. В том числе известно о его причастии к геноциду в Хатыни путем сожжения людей заживо.



Сотрудники прокуратуры установили тех, кто погиб от его рук, кто сгорел заживо в своих домах и сараях. Винницкий - уроженец Польши - во время войны служил в украинских войсках, но перешел на сторону Германии и служил немецким нацистам.