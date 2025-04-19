Намерения Запада относительно конфликта в Украине становятся все более расплывчатыми. Грозные заявления о готовности отправить войска чередуются с робкими высказываниями политиков о неясности целей своей военной миссии в "незалежной".

Складывается впечатление, что Европа создает для себя пространство для маневра в случае отхода от нынешних воинственных позиций. В медиапространстве появляются статьи, в которых и вовсе утверждается, что у самих-то усмирителей России оружие никуда не годится. Себя будет сложно защитить в случае чего…

В поразительное время живем. Удивляться и то устали. Даже тема переговоров по украинскому вопросу перешла в рутинно-банальную фазу. Как иначе, когда инициативы США переменчивы, словно настроение Трампа. А Трамп мастерски манкирует сам себя. Вводит пошлины - откладывает, повышает - тут же сам переносит сроки. Однако гибкость взглядов Америки и готовность якобы уважительно относиться к мнению сторон могут оказаться не столь безвинны. Опасность в том, что США сейчас в переговорный процесс намертво интегрировали экономическую тематику, а Европа к тому же политическую, прогибаясь под текущий запрос. Раньше эта связка была не столь плотной. Редкоземельные металлы, к примеру, до 2025 года не были замечены на чаше весов войны и мира. Да и позиция по сокращению или отмене помощи Киеву не становилась в ЕС ордером для судебного преследования реальных лидеров (смотри Францию или Румынию). Увеличение пунктов, по которым договариваются Москва и Киев, да еще в разной конфигурации посредников, лишь усложняет процесс. Но хуже всего, если стороны зайдут в тупик, ситуация теперь уже обернется не просто продолжением боевых действий, а неконтролируемым взрывом сразу по ряду направлений. Чем это опасно для Беларуси? НАТО сконцентрировало вокруг колоссальное количество войск, которые нацелены именно на Беларусь. Если начнется движение, непросто будет лавировать и вылавировать.

"Мы учитываем все эти конфликты. Мы видим, что эта конфликтность растет. И будет расти, потому что это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий. Сегодня идет торговая, экономическая война. Ясно, что (не дай бог, конечно) она может перерасти в военное противостояние", - заявил Александр Лукашенко.

В последнее время на многочисленных саммитах в Европе обострилась тема отправки войск в Украину. Какой-то альянс с немного комичным названием "коалиция желающих" сформирован… Кстати, соседи, балтийские тигры, вновь почувствовали возможность ощетиниться - и уже выразили решимость направить контингенты в "незалежную". Но таковых всего 6 стран из 30 той самой коалиции. Пыли, следует заметить, успели поднять много, однако некоторые высказывания участников указывают на явную абсурдность и поспешность союзников Киева. Они, конечно, мужественно заседают, вот только не понимают, зачем.

"Полезно, если будет ясно, в чем будет заключаться эта миссия и что мы будем делать - будем ли мы миротворцами, сдерживать или успокаивать конфликт", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Подобные откровения, правда, тут же компенсируются решительностью другого министра из этой же страны. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард призывает конфисковать у России замороженные активы и увеличить поддержку Украины. К слову, Стокгольм в этом смысле отличник, и по словам Стенергард, множит производство боеприпасов. Кстати, резкие заявления и намерения тоже почти всегда дезавуируются в ЕС самой Европой. Будущий вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц недавно высказался о готовности отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Вместе с тем в медиапространстве ФРГ разгоняется дискуссия относительно материала издания Der Spiegel о проблемах передовых систем оружия в Украине. В частности, утверждается, что современные комплексы, такие как танк Leopard 2А6 или самоходка Panzerhaubitze-2000 показали неэффективность из-за сложностей в ремонте. Любая ошибка в электронике - и машину надо эвакуировать за сотни километров. При этом простые образцы, считавшиеся устаревшими, демонстрируют гораздо более высокую результативность. Обсуждение статьи привело к тому, что простые немцы озаботились вопросом собственной неготовности к войне. С одной стороны, для нас это хорошо, ибо воинственный пыл поостыл в ФРГ, с другой, - военная промышленность Германии теперь увеличит обороты более продуманно.