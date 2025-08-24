Напоминание для владельцев электросамокатов. В Беларуси с 1 сентября ездим по новым правилам

Новости для владельцев электросамокатов. В Беларуси с 1 сентября вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Они коснутся тех, чьи устройства способны разогнаться быстрее 25 километров в час.



Такие самокаты приравняют к мотоциклу или мопеду, а значит их нужно поставить на учет в ГАИ, но перед этим получить электронный паспорт и сертификацию в спецлаборатории.

По словам замначальника Главного управления ГАИ МВД Беларуси Александра Занимона, чтобы зарегистрировать транспортное средство, которое разгоняется до 40 км/ч, нужно подтвердить его безопасность.



К устройству также предъявляется ряд технических требований, которые соответствуют техническому регламенту Таможенного союза: должно быть соответствующее рулевое управление, тормозная система, световые указатели поворота.

"В этом случае человеку, который владеет таким транспортным средством, необходимо обратиться в лабораторию, получить сертификат соответствия безопасности транспортного средства, электронный паспорт транспортного средства. Это позволит владельцу зарегистрировать транспортное средство уже как мотоцикл либо как мопед. Соответствующие требования ПДД для этой категории участников дорожного движения установлены: необходимо иметь водительское удостоверение (категория А, А1, АМ), застраховать ТС, соответственно, нужно проходить техосмотр", - отметил Александр Занимон.