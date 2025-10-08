3.69 BYN
"Нас хотели окончательно подчинить" - грузинский профессор о провале западного сценария в Грузии
В Грузии давно мечтают стать частью коллективного Запада, но этого не получилось не по вине Грузии, а из-за самого Запада, который "ужасно обманывает" - приглашает в НАТО и ЕС, но не выполняет обещаний. Вместо интеграции происходят попытки государственных переворотов, которые инспирируются и финансируются Западом.
Как Грузия выбирает свой путь между Западом и Россией, рассказал доктор философских наук, грузинский профессор Валерий Кварацхелия в "Актуальном интервью".
Народ начинает понимать, куда ведет этот путь, и делает выбор в пользу суверенитета. По словам Кварацхелии, около 80 % населения поддерживают курс на независимость и традиционные ценности. Партия "Грузинская мечта", несмотря на прозападные настроения, стала защищать государственный суверенитет, что вызвало сопротивление со стороны Запада.
"Грузия выстояла сейчас при попытках госпереворота, главные организаторы беспорядков арестованы. Однако обязательно нужно разобраться с теми, кто стоял за этими событиями - коллективным Западом, США и ЕС. Премьер-министр Грузии заявил о причастности западных спецслужб, что важно для дальнейшей защиты независимости", - отметил Валерий Кварацхелия.
В 2003 году в Грузии произошла "революция роз", государственный госпереворот, который довел страну до войны с Россией. "Грузия сегодня расчленена на три части, это результат того, что произошло тогда. Сейчас опять хотели совершить переворот, чтобы окончательно подчинить нас, но попытка не удалась. Мне кажется, что мы уже окончательно выстояли. У меня есть надежда, что мы будем дружить с Беларусью и Россией станем стратегическими партнерами", - заявил профессор.