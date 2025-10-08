"Нас хотели окончательно подчинить" - грузинский профессор о провале западного сценария в Грузии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9c0e1-d0d6-4f11-bb01-5c687fdfbfde/conversions/2b09ff4f-5491-4fc2-96d1-51fd76be4683-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9c0e1-d0d6-4f11-bb01-5c687fdfbfde/conversions/2b09ff4f-5491-4fc2-96d1-51fd76be4683-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9c0e1-d0d6-4f11-bb01-5c687fdfbfde/conversions/2b09ff4f-5491-4fc2-96d1-51fd76be4683-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a9c0e1-d0d6-4f11-bb01-5c687fdfbfde/conversions/2b09ff4f-5491-4fc2-96d1-51fd76be4683-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Грузии давно мечтают стать частью коллективного Запада, но этого не получилось не по вине Грузии, а из-за самого Запада, который "ужасно обманывает" - приглашает в НАТО и ЕС, но не выполняет обещаний. Вместо интеграции происходят попытки государственных переворотов, которые инспирируются и финансируются Западом.

Как Грузия выбирает свой путь между Западом и Россией, рассказал доктор философских наук, грузинский профессор Валерий Кварацхелия в "Актуальном интервью".

Народ начинает понимать, куда ведет этот путь, и делает выбор в пользу суверенитета. По словам Кварацхелии, около 80 % населения поддерживают курс на независимость и традиционные ценности. Партия "Грузинская мечта", несмотря на прозападные настроения, стала защищать государственный суверенитет, что вызвало сопротивление со стороны Запада.

"Грузия выстояла сейчас при попытках госпереворота, главные организаторы беспорядков арестованы. Однако обязательно нужно разобраться с теми, кто стоял за этими событиями - коллективным Западом, США и ЕС. Премьер-министр Грузии заявил о причастности западных спецслужб, что важно для дальнейшей защиты независимости", - отметил Валерий Кварацхелия.