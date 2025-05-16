"Наша работа очень важна". Синявский вручил награды представителям СМИ

Быть частью одной команды, работать вместе и оперативно доносить информацию до людей, чтобы обеспечить безопасность жизнедеятельности.

16 мая министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский наградил представителей белорусских СМИ за их искреннюю и плодотворную работу, а также за сотрудничество и результаты совместной деятельности. Профилактика пожаров, уроки безопасности на воде и на природе - через совместные проекты спасателей и журналистов.

Корреспонденты "Первого информационного" также отмечены за свою работу. Награды и благодарности получили заведующий отделом криминальных новостей Виолетта Соколович и корреспондент "Новостей региона" Илья Цветков.

Виолетта Соколович, начальник отдела телеканала "Первый информационный":

"Очень приятно, когда твой труд ценят и есть обратная связь. Да, важно, казалось бы, что мы говорим, рассказываем, где произошел пожар, сколько человек пострадали или погибли, и какую работу провели спасатели. Но за каждым этим сообщением стоит профилактика. Как бы ни казалось, наша работа очень важна".

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Развитие самой пресс-службы без взаимодействия с нашими ведущими средствами массовой информации, в том числе районными, электронными, социальными сетями, просто невозможно. Основное направление - не только осветить деятельность министерства, но и показать обществу через конкретные примеры как правильно нужно себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Мы научились правильно реагировать, мы умеем должным образом обеспечивать работы в местах чрезвычайных ситуаций".