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"Наша работа очень важна". Синявский вручил награды представителям СМИ
Быть частью одной команды, работать вместе и оперативно доносить информацию до людей, чтобы обеспечить безопасность жизнедеятельности.
16 мая министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский наградил представителей белорусских СМИ за их искреннюю и плодотворную работу, а также за сотрудничество и результаты совместной деятельности. Профилактика пожаров, уроки безопасности на воде и на природе - через совместные проекты спасателей и журналистов.
Корреспонденты "Первого информационного" также отмечены за свою работу. Награды и благодарности получили заведующий отделом криминальных новостей Виолетта Соколович и корреспондент "Новостей региона" Илья Цветков.
Виолетта Соколович, начальник отдела телеканала "Первый информационный":
"Очень приятно, когда твой труд ценят и есть обратная связь. Да, важно, казалось бы, что мы говорим, рассказываем, где произошел пожар, сколько человек пострадали или погибли, и какую работу провели спасатели. Но за каждым этим сообщением стоит профилактика. Как бы ни казалось, наша работа очень важна".
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Развитие самой пресс-службы без взаимодействия с нашими ведущими средствами массовой информации, в том числе районными, электронными, социальными сетями, просто невозможно. Основное направление - не только осветить деятельность министерства, но и показать обществу через конкретные примеры как правильно нужно себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Мы научились правильно реагировать, мы умеем должным образом обеспечивать работы в местах чрезвычайных ситуаций".
Министр отдельно поблагодарил журналистов за поездки с подразделениями МЧС в гуманитарные миссии за границу. А также за регулярное освещение выступлений белорусской команды по пожарно-спасательному спорту.