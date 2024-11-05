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Насколько популярен среди белорусов механизм добровольного накопительного пенсионного страхования
Интересен ли белорусам механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, в программе "Актуальное интервью" спросили у управляющего ФСЗН Министерства труда и соцзащиты Беларуси Юлии Бердниковой.
Механизму добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии уже два года, напомнила она. "Старт программа получила 1 июля 2022 года. И белорусы постепенно включаются в эту программу. За 2024 год мы фактически удвоили показатели. Сегодня приближаемся к показателю 41 тыс. человек. Программа набирает обороты, и большее количество граждан подключается к программе накоплений на свою будущую вторую пенсию", - рассказала Юлия Бердникова.
По ее словам, белорусские граждане все чаще проявляют интерес. "Ведется плановая разъяснительная работа. Кто-то с первого раза включается, кому-то нужно несколько раз объяснить все преимущества нового механизма. Участвуют больше те граждане, которым до наступления общеустановленного пенсионного возраста 10-15 лет, 42 % граждан 48+, граждан в возрасте 38-48 лет чуть меньше (порядка 40 %), но они тоже у нас активны. Молодежь у нас до 38 лет - это примерно 16 % или 6,5 тыс. граждан", - назвала цифры управляющий ФСЗН Министерства труда и соцзащиты.
Она отметила, что на старте программы в октябре 2022 года самым молодым был работник системы здравоохранения - мужчина 27 лет. "Сегодня молодежи стало больше, до 25 - это 117 человек. Самым молодым - под 19 лет", - отметила Юлия Бердникова.
Топ-3 видов экономической деятельности, работники которых участвуют в программе накопления: на первом месте финансовый сектор и страховой секторы, т.е. работники, связанные с выгодным вложением своих финансов. На втором месте - система образования, на третьем - сфера здравоохранения, на четвертом - госуправление, рассказа Юлия Бердникова. "Поэтому раз финансисты доверяют этой программе, то, соответственно, каждый человек также может подключиться к программе "три плюс три" и формировать свои накопления", - заверила она.
По статистике, 70 % по заключенным договорам на вторую свою будущую пенсию - это женщины.
Юлия Бердникова рассказала, что было 47 человек, у которых на старте программы было 3 года до наступления общеустановленного пенсионного возраста (только за 3 года можно заключать такой договор, для того чтобы они воспользовались своими накоплениями, как вторая пенсия к общеустановленной трудовой). "В следующем году они достигнут общеустановленного пенсионного возраста. И это первые будут выпускники программы "три плюс три". Из 47 человек 13 мужчины и 34 женщины. Поэтому женщины все равно более активные", - отметила чиновник.
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