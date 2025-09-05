Наследие Скорины и тропы Победы: чем удивит День письменности - 2025

6 и 7 сентября в Лиде пройдет XXXII День белорусской письменности. В 2025 году праздник словесности посвящен Великой Победе, а также 500 летию с момента выхода "Апостола" Франциска Скорины.

В 32-й раз Беларусь вспомнит первых просветителей на белорусской земле - Евфросинию Полоцкую, Симеона Полоцкого, золотыми буквами в историю вписан и Франциск Скорина. Имена, которые с течением столетий не меркнут. Продолжить и приумножить литературное богатство сегодня берется и молодое поколение.

Юлия Галковская, декан факультета информационно-документных коммуникаций БГУКИ:

"У нас есть литературное объединение "Букет", где наши ребята могут проявить свои творческие способности: писать свои произведения - и прозу, и поэзию - на русском, белорусском языке. И они себя проявляют, показывают и делают первые шаги в литературном творчестве. Для творческих ребят, которые любят писать и выражать свои мысли с помощью текста, с помощью слов, День письменности приобретает еще большее значение. И, скажем так, наше литературное объединение "Букет" растит ребят, которые потом публикуются в белорусских журналах".

Юлия Галковская, декан факультета информационно-документных коммуникаций БГУКИ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d01db724-ea6a-4faf-a0c7-5f3b9fbbeec8/conversions/db7a515f-91c1-4484-9ce7-8bdc107d1b7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d01db724-ea6a-4faf-a0c7-5f3b9fbbeec8/conversions/db7a515f-91c1-4484-9ce7-8bdc107d1b7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d01db724-ea6a-4faf-a0c7-5f3b9fbbeec8/conversions/db7a515f-91c1-4484-9ce7-8bdc107d1b7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d01db724-ea6a-4faf-a0c7-5f3b9fbbeec8/conversions/db7a515f-91c1-4484-9ce7-8bdc107d1b7d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не только хранить, но и нести в массы любовь к родному слову помогает Национальная библиотека Беларуси. В алмазе знаний на сегодняшний день насчитывается около 10 млн книжных экземпляров.

Среди них рукописи, микрокопии документов, электронные материалы, военные издания и книжные собрания самого Франциска Скорины.

Для привлечения внимания к родному, словесному главная сокровищница страны ищет новые формы и вырабатывает уникальные формулы для взаимодействия с читателями.

Александр Бабук, заместитель гендиректора, директор по науке и информационным технологиям Национальной библиотеки Беларуси:

"Новая форма работы - "Книжный клуб". Это люди, которые любят читать книги или не любят читать, но они хотят полюбить книгу. Поэтому они собираются в небольшом сообществе, 10-15 человек, предварительно читают книгу, которую договорились прочесть, и затем обсуждают ее. Каждый делится своим опытом, своим впечатлением, обсуждают биографию автора, литературную тенденцию. Такая новая форма работы довольно интересная".

Александр Бабук, заместитель гендиректора, директор по науке и информационным технологиям Национальной библиотеки Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eaedcf8-2a14-43fe-9ab9-e8c4458daf4b/conversions/cebb9555-51f1-4095-95ca-7be499f3e617-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eaedcf8-2a14-43fe-9ab9-e8c4458daf4b/conversions/cebb9555-51f1-4095-95ca-7be499f3e617-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eaedcf8-2a14-43fe-9ab9-e8c4458daf4b/conversions/cebb9555-51f1-4095-95ca-7be499f3e617-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eaedcf8-2a14-43fe-9ab9-e8c4458daf4b/conversions/cebb9555-51f1-4095-95ca-7be499f3e617-xl-___webp_1920.webp 1920w

Специально ко Дню белорусской письменности библиотека организует интерактивные площадки, круглые столы, планшетную выставку. Вычислить скориновский код и пройтись по тропам Победы можно будет по адресу: город Лида 6 и 7 сентября.

Беларусь - страна известных авторов, великих литераторов, а сегодня и ценителей живого слова. День белорусской письменности - это еще один хороший повод вернуться к истокам и вспомнить про свой национальный код.