3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Наследие Скорины и тропы Победы: чем удивит День письменности - 2025
6 и 7 сентября в Лиде пройдет XXXII День белорусской письменности. В 2025 году праздник словесности посвящен Великой Победе, а также 500 летию с момента выхода "Апостола" Франциска Скорины.
В 32-й раз Беларусь вспомнит первых просветителей на белорусской земле - Евфросинию Полоцкую, Симеона Полоцкого, золотыми буквами в историю вписан и Франциск Скорина. Имена, которые с течением столетий не меркнут. Продолжить и приумножить литературное богатство сегодня берется и молодое поколение.
Юлия Галковская, декан факультета информационно-документных коммуникаций БГУКИ:
"У нас есть литературное объединение "Букет", где наши ребята могут проявить свои творческие способности: писать свои произведения - и прозу, и поэзию - на русском, белорусском языке. И они себя проявляют, показывают и делают первые шаги в литературном творчестве. Для творческих ребят, которые любят писать и выражать свои мысли с помощью текста, с помощью слов, День письменности приобретает еще большее значение. И, скажем так, наше литературное объединение "Букет" растит ребят, которые потом публикуются в белорусских журналах".
Не только хранить, но и нести в массы любовь к родному слову помогает Национальная библиотека Беларуси. В алмазе знаний на сегодняшний день насчитывается около 10 млн книжных экземпляров.
Среди них рукописи, микрокопии документов, электронные материалы, военные издания и книжные собрания самого Франциска Скорины.
Для привлечения внимания к родному, словесному главная сокровищница страны ищет новые формы и вырабатывает уникальные формулы для взаимодействия с читателями.
Александр Бабук, заместитель гендиректора, директор по науке и информационным технологиям Национальной библиотеки Беларуси:
"Новая форма работы - "Книжный клуб". Это люди, которые любят читать книги или не любят читать, но они хотят полюбить книгу. Поэтому они собираются в небольшом сообществе, 10-15 человек, предварительно читают книгу, которую договорились прочесть, и затем обсуждают ее. Каждый делится своим опытом, своим впечатлением, обсуждают биографию автора, литературную тенденцию. Такая новая форма работы довольно интересная".
Специально ко Дню белорусской письменности библиотека организует интерактивные площадки, круглые столы, планшетную выставку. Вычислить скориновский код и пройтись по тропам Победы можно будет по адресу: город Лида 6 и 7 сентября.
Беларусь - страна известных авторов, великих литераторов, а сегодня и ценителей живого слова. День белорусской письменности - это еще один хороший повод вернуться к истокам и вспомнить про свой национальный код.
"Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына", а вот какой она будет спустя десятилетия и смогут ли белорусы сохранить и продвигать родное слово - зависит от нас.