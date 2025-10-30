Национальная школа красоты открыла новый учебный сезон

Старт красивому году дан! Симфонией изящности и таланта Национальная школа красоты Беларуси решила открыть новый учебный сезон. На одной сцене собрались сразу несколько поколений.

Фешен-программа - дело рук педагогов и учеников. Они знают, как подать себя зрителю и сделать шоу. Наглядно белорусскую красоту представили около 200 моделей.

Праздник организовали сами. На подготовку концерта ушло несколько недель. Тематика вечера - "Симфония цветов" - отражена во всем: от декора до костюмов. Преображать фешен-пространство помог и Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко. В программа вечера дефиле, стилизованные показы, живая музыка.