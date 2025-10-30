Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Национальная школа красоты открыла новый учебный сезон

Старт красивому году дан! Симфонией изящности и таланта Национальная школа красоты Беларуси решила открыть новый учебный сезон. На одной сцене собрались сразу несколько поколений.

Фешен-программа - дело рук педагогов и учеников. Они знают, как подать себя зрителю и сделать шоу. Наглядно белорусскую красоту представили около 200 моделей.

Праздник организовали сами. На подготовку концерта ушло несколько недель. Тематика вечера - "Симфония цветов" - отражена во всем: от декора до костюмов. Преображать фешен-пространство помог и Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко. В программа вечера дефиле, стилизованные показы, живая музыка.

Держать голову прямо, а осанку ровно в Национальной школе красоты учатся около 400 учеников разных возрастов. Программы разработаны для всех. Взобраться на самую высокую точку олимпа красоты и покорить сцену здесь мечтает каждый. И кому-то даже удается дойти до заветных софитов. В числе педагогов и те, кто уже покорил не только отечественные, но и мировые подиумы.

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

школа