Национальный детский технопарк стал площадкой для душевного праздника "С папой вместе!"

Самые теплые слова, поздравления и благодарности звучат сегодня в адрес папы. По традиции в День отца по всей стране проходят форумы, фестивали, концерты. Одной из площадок стал Национальный детский технопарк. Там в разгаре праздник "С папой вместе!"

Защитник, кормилец, наставник, друг, опора - и все это о нем, об одном человеке - об отце! На разных языках слово звучит по-своему, но его смысл всегда един: он - фундамент семьи, благородный муж, личный пример для своих детей. Поэтому 21 октября для каждого папы - особенный. Этот день уже стал одним из поводов для семейных встреч.





В честь него проводится десятки различного рода мероприятий. Одно из них - семейный праздник "С папай вместе", который сегодня проходит в Национальном детском технопарке, собравшем три десятка семей со всей страны. Здесь для них организовали интерактивные площадки, квизы, викторины.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "По статистике 70 % времени отцы и матери уделяют досугу своим детям. В отпуске по уходу за ребенком до трех лет может находиться как мама, так и отец. Если в семье воспитывается двое детей до 16 лет, то один из родителей может воспользоваться один раз в месяц свободным от работы днем. Многодетные семьи, когда в семье трое и более детей, либо воспитывается ребенок-инвалид до 18 лет, то здесь уже один оплачиваемый рабочий день можно сделать выходным. Сократить каждый рабочий день на один час".

Немного статистики. Типичный белорусский папа - это женатый горожанин, имеющий среднее специальное образование, работающий в строительной или транспортной сфере.