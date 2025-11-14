Национальный исторический музей представит временную экспозицию "Внимание! Говорит Минск!"

Все как несколько десятилетий назад. Проект представил историю развития радио от 1925 года до современности. Выставка собрана из редких материалов: фотографий, радиотехники, видеоматериалов, есть даже первые образцы громкоговорителей. Большинство экспонатов впервые покажут широкому зрителю. Экспозицию готовили большой командой. Не обошлось и без участия Генерального продюсерского центра Белорусского радио, который предоставил уникальные записи радиопередач.