Национальный исторический музей представит временную экспозицию "Внимание! Говорит Минск!"
В субботу, 15 ноября, Белорусское радио отметит первый трехзначный юбилей. Неделя белорусского радио собирает сигналы с разных уголков столицы.
Накануне официально ввели в обращение марку. А теперь марафон юбилейных событий подхватил Национальный исторический музей Беларуси, где 14 ноября начнет работу экспозиция-биография национального радиовещания.
Экспозиция-биография белорусского радио
Все как несколько десятилетий назад. Проект представил историю развития радио от 1925 года до современности. Выставка собрана из редких материалов: фотографий, радиотехники, видеоматериалов, есть даже первые образцы громкоговорителей. Большинство экспонатов впервые покажут широкому зрителю. Экспозицию готовили большой командой. Не обошлось и без участия Генерального продюсерского центра Белорусского радио, который предоставил уникальные записи радиопередач.
Напомним, праздник продолжится на столичных частотах. 15 ноября в эфире "Первого национального" канала Белорусского радио и телеканала "Беларусь 3" состоится телерадиомарафон. Кульминацией юбилейных событий станет Первый национальный конкурс "РадиоТриумф", который состоится 19 ноября на сцене Дворца Республики.