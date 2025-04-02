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Навязанные платные услуги мобильных операторов - как в Беларуси решили проблему
Платные услуги мобильных операторов, которые с легкостью и незаметно могли стать причиной переплат, были большой проблемой для абонентов. Как эта проблема решалась, рассказал начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси Дмитрий Корзун в "Актуальном интервью".
По словам начальника управления, раньше от граждан поступали обращения. В них было указано, что клиенты обнаружили повышенные счета за услуги операторов сотовой связи через какое-то время. Когда был проведен анализ, оказалось, что к абонентской плате за услуги электросвязи еще добавлялась стоимость того, что абоненты не заказывали.
Дмитрий Корзун:
"Мы решили поменять сам принцип подписки на такие услуги. Здесь инициатива должна идти от абонентов. Он может быть всесторонне информирован оператором об услуге, но чтобы подключить ее, абонент должен либо сам найти эту функцию в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении, либо направить оператору СМС, USSD-запрос".
"Это полностью меняет подход к подключению услуг, и мы надеемся, что таких жалоб уже практически и не будет", - отметил Дмитрий Корзун.