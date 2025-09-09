3.69 BYN
Назван лучший двор в Центральном районе Минска
Автор:Редакция news.by
Самые яркие подъезды и дворы выбирают в белорусской столице. Наиболее комфортная инфраструктура для жителей Минска создана на улице Шевченко в Центральном районе. Здесь на придомовой территории появились футбольное поле, детские городки, спортивные тренажеры, локации для тихого отдыха.
Жюри оценивает проекты по благоустройству по 12 критериям - оригинальность оформления, соответствие заявленной тематике, техническое состояние, ухоженность, использование декора и малых архитектурных форм.
К благоустройству дворов приглашают присоединиться и самих жителей. Ежегодно в каждом районе Минска проводят конкурс на лучший цветник, подъезд и балкон. Итоги нынешнего года подведут 13 сентября - в День города.