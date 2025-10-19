Не хватает наземно-пусковых установок - Манойло о том, почему Трамп не дает Зеленскому "Томагавки"

"Эти переговоры завершились ничем. С одной стороны, Зеленский вел себя по-хамски и нагло, в том числе требуя от Трампа поставки вооружений на какие-то немыслимые суммы - на 90 млрд долларов Зеленский захотел получить новые системы вооружений. С другой стороны, Трамп несколько раз его отчитал, но на этом все и закончилось. В итоге Украина "Томагавки" не получила, но сколько продлится вот это состояние, никто не знает, потому что Трамп, как девушка на выданье: сегодня говорит нет, завтра говорит да, потом снова нет. То, что Трамп не дает Зеленскому "Томагавки", может быть связано не с тем, что Трамп не хочет с ними расставаться, а с тем, что у американцев банально нет необходимого количества наземно-пусковых установок", - высказал предположение Андрей Манойло.