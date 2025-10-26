3.67 BYN
Неделя родительской любви: как в Беларуси укрепляют традиции отцовства
26 октября завершается Неделя родительской любви. Теплые слова благодарности принимали папы. Один из самых молодых праздников в стране - День отца - установлен указом Президента Беларуси в 2022 году. Он еще раз напоминает о необходимости укрепления института семьи и брака, а также подчеркивает важность обоих родителей в воспитании детей.
Плохой муж не может быть хорошим отцом, в этом убежден Виталий Рябцев. О том, что семья - это командная работа, они с супругой Татьяной знают прекрасно.
Быть не только отцом, а быть примером. О ценности законного брака и сохранении традиций в семье Виталия Рябцева не рассуждают.
Виталий Рябцев, зампредседателя ОО "Гильдия отцов":
"Я не люблю просто молча куда-то ездить или ходить, поэтому обязательно стараюсь уделять время семье. Нужно обязательно выбраться вместе на какое-нибудь мероприятие, удивить чем-то. Обычно говорю: "Собираемся, у нас сюрприз". Мы едем куда-нибудь: то в тир пострелять из настоящего оружия, то еще куда-нибудь - активно проводим время".
"Папа мне однажды сказал, что семья - это главное. Семья - это поддержка, любовь, забота, внимание", - поделился сын Виталия Рябцева Даниил.
Каково это - вместе и в горе, и в радости - знают многодетные родители Борис и Анастасия Василец. В браке пара состоит уже десять лет. За это время стало понятно, что сила заключается в поддержке и единстве.
Борис Василец, многодетный папа:
"Я вырос в небольшой семье, и всегда мечтал о своей большой, чтобы у меня были дети, потому что для меня дети - самое главное и важное в жизни. Мой самый большой страх, наверное, - остаться одному. Даже когда летом дети уезжают к бабушке в деревню, мне тяжело находиться одному дома".
Анастасия Василец, многодетная мама:
"Муж активно участвует в жизни школы и детского сада: посещает все родительские собрания, участвует во всех мероприятиях, будь то субботник в школе или в саду. Отвезти детей в школу, потом забрать - все это на отце".
Ксения является первенцем в семье Василец. О папе Борисе всегда с теплотой в голосе и восхищением. Он как персонаж из популярной детской песни - может все, что угодно.
Борис Василец говорит, дети - радость, а много детей - счастье, умноженное в разы. Уже через несколько месяцев в эту семью вновь прилетит аист.
2 часа 46 минут в сутки. Столько времени тратит среднестатистический папа на ведение хозяйства и уход за детьми. В "Гильдии отцов" статистику подтверждают. Представители общественного объединения знают, как сохранить культурный код белорусской семьи в молодом и прогрессивном обществе.
Дмитрий Курильский, председатель правления ОО "Гильдия отцов":
"Мы все разные, но нас объединяет одна цель - мы все отцы. Возможно, кто-то пока только будущий отец, но здесь не существует градации по профессиональной деятельности: всех объединяет одно".
В Беларуси проживают почти 3,3 млн мужчин. Каждый пятый - житель столицы. В стране составили и статистический портрет отца: это женатый горожанин, имеющий среднее специальное образование, работающий в строительной или транспортной сфере. Объединяет отцов - вера в чудо, умение брать на себя ответственность и заботиться о ближнем.