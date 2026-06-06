Неизвестные герои июня 1941-го: пружанцы восстанавливают память о красноармейцах

Вопрос увековечения памяти защитников Родины во время Великой Отечественной войны сегодня приобретает особую остроту. Как в этом помогают местные жители - в проекте "Война и мир".

Спустя сутки после нападения фашистов на СССР войска захватчиков уже были в Пружанском районе. О том, что мы не были готовы к обороне, говорят братские могилы, где покоится большое количество неизвестных солдат, которые погибли в течение недели после начала Великой Отечественной войны. Такая могила есть и на территории кладбища в деревне Караси. По свидетельствам местных, предположительно захоронено 7-8 красноармейцев. Все это время, более 80 лет, за этой могилой ухаживают, но она по-прежнему безымянная и без знаков отличия.

Виктор Кубарко, житель деревни Караси Пружанского района, полковник запаса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56e99cf-015b-4b5a-a99a-7d9e62c2f1b5/conversions/57808022-59fa-47ef-bdce-e86cb63018d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56e99cf-015b-4b5a-a99a-7d9e62c2f1b5/conversions/57808022-59fa-47ef-bdce-e86cb63018d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56e99cf-015b-4b5a-a99a-7d9e62c2f1b5/conversions/57808022-59fa-47ef-bdce-e86cb63018d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56e99cf-015b-4b5a-a99a-7d9e62c2f1b5/conversions/57808022-59fa-47ef-bdce-e86cb63018d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Кубарко, житель деревни Караси Пружанского района, полковник запаса:

"О том, что здесь в конце июня - начале июля 1941 года была расстреляна группа красноармейцев, я знал давно из рассказов своего отца, которому в то время было 13 лет. В то время немцы, прочесывая местность, застали группу красноармейцев. И на этом же месте их расстреляли. В период 1951-1952 гг., когда все одиночные могилы эксгумировали, создавали братские могилы, я думал, что тоже эту группу захоронили в братской могиле. Но потом моя сестра рассказала, что есть бесхозная могила, в этой могиле захоронены расстрелянные красноармейцы. Я тогда понял, что во время 1952 года эту могилу не эксгумировали, красноармейцев отсюда не перезахоранивали в братскую могилу".

Война и мир | Безымянная могила красноармейцев. 85 лет молчаливой памяти В Пружанском районе обнаружили возможное захоронение красноармейцев, расстрелянных в первые дни Великой Отечественной войны. Более 80 лет местные жители ухаживают за этой безымянной могилой. Сейчас активисты и прокуратура проводят работу, чтобы установить точное число погибших, провести раскопки и официально увековечить память солдат. Эта история - напоминание о трагедии лета 1941 года и о важности сохранения исторической правды сегодня. 06.06.2026 18:02

Поскольку воинское захоронение, могила нигде не значится, он решил поднять этот вопрос и начал обращаться во все инстанции с тем, чтобы разобраться, установить количество красноармейцев, которые здесь похоронены. "Впоследствии, наверное, может быть, удастся установить личность кого-то из красноармейцев, которые захоронены. А в последующем надо здесь создать воинское захоронение, установить памятник и обозначить его, учесть как воинское захоронение, чтобы могила не была бесхозной", - поделился планами полковник запаса.

Виктор Кубарко, житель деревни Караси Пружанского района, полковник запаса:

"Отец мне рассказывал, что немцы постоянно прочесывали местность и расстреливали красноармейцев, даже не забирали ни документы, ни оружие. Местные жители потом на свой страх и риск этих солдат хоронили на том же месте, где они были расстреляны. Если бы раньше, когда слушал рассказы отца, записывал, то можно было найти тех людей, которые хоронили. Но сейчас найти что-то, какое-то подтверждение невозможно".

Сергей Жукович, прокурор Пружанского района news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758b389d-d531-4e2d-a3f6-d41da987d28a/conversions/f2aed9bf-0edc-4d2e-a4d0-de111984e6a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758b389d-d531-4e2d-a3f6-d41da987d28a/conversions/f2aed9bf-0edc-4d2e-a4d0-de111984e6a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758b389d-d531-4e2d-a3f6-d41da987d28a/conversions/f2aed9bf-0edc-4d2e-a4d0-de111984e6a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758b389d-d531-4e2d-a3f6-d41da987d28a/conversions/f2aed9bf-0edc-4d2e-a4d0-de111984e6a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Жукович, прокурор Пружанского района:

"В рамках проводимой работы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и работе по сохранению памяти о защитниках Отечества, нами от местного жителя была получена информация о возможном месте захоронения красноармейцев, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. В ходе работы мы выехали со свидетелем на место. Он был допрошен и произведен осмотр этого места. Зафиксированы координаты, произведено прощупывание земли. И надо сказать, что характерный звук костей определяется. То есть мы можем говорить, что действительно это не пустое место, а это место, в котором захоронены люди".

"На сегодняшний день нами приняты меры по информированию местного райисполкома о данном месте для того, чтобы в дальнейшем произвести раскопки и его паспортизировать. Потому что если память о защитниках Отечества не увековечена, это недопустимо. В контексте того, что происходит в мире, когда история массово переписывается, это неправильно. Мы сделаем все, чтобы если это место захоронения красноармейцев, защитников нашей Родины, его увековечить", - заверил прокурор.

Всего, по данным отечественной историографии, к войне против СССР к 1941 году было подготовлено 190 дивизий, которые насчитывали 5,5 млн человек и огромное количество техники. У границ СССР к 22 июня уже находилось 26 дивизий вермахта, передислоцированных сюда почти за год до нападения.

младший научный сотрудник ГУК "Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег" Виктория Юрасова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13450fc6-c76d-48d3-a4a4-3d2d5eda935d/conversions/7ff58171-6324-44c2-a5e7-c0cef1e1e21d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13450fc6-c76d-48d3-a4a4-3d2d5eda935d/conversions/7ff58171-6324-44c2-a5e7-c0cef1e1e21d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13450fc6-c76d-48d3-a4a4-3d2d5eda935d/conversions/7ff58171-6324-44c2-a5e7-c0cef1e1e21d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13450fc6-c76d-48d3-a4a4-3d2d5eda935d/conversions/7ff58171-6324-44c2-a5e7-c0cef1e1e21d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Пружаны были захвачены уже на второй день войны, это 23 июня. Немецко-фашистские захватчики появились со стороны Пружан и двигались в сторону Слонима. Одновременно со стороны Зельвы по полевой дороге продвигалась колонна части Красной Армии. Они планировали через Ружаны выйти на Ивацевичи. Это были тыловые части, они вырывались из окружения. Уже в 10 километрах от Ружан их местные жители предупредили, что Ружаны заняты врагами, но по каким-то причинам колонна решила двигаться, прорываясь с боями уже через Ружаны. В районе деревни Заполье произошли сильные бои. Они длились несколько дней по воспоминаниям местных жителей. И когда бои завершились, то в деревне практически ничего не осталось. Из 59 домов осталось только 3 целыми. Везде лежали тела погибших, раненых. Особенно тяжелая ситуация была в районе озера Паперни. И первые захоронения местные жители сделали здесь, получается, в первые недели Великой Отечественной войны", - рассказала младший научный сотрудник ГУК "Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег" Виктория Юрасова.

В братской могиле перезахоронено 127 человек. Из них известны имена только 13.

Как так сложилось, что в первые месяцы войны оккупанты так быстро продвигались? Историки высказывают высокую вероятность того, что спецслужбы Германии и Польши имели среди высоких чинов, хранящих гостайну, свою агентуру. Накануне войны бесследно пропал уполномоченный госбезопасности Пружанского отделения НКВД сержант Леонид Маевский. Выяснилось, что с трех часов ночи в Пружанах отсутствовала проводная связь с Брестом, Кобрином, а также секретная военная связь. Расположение этих линий связи считалось государственной тайной, поэтому они круглосуточно охранялись, но 16 июня охрана была снята. Еще ряд странных событий предшествовал 22 июня 1941 года, что привело к трагическим последствиям.

Если в 1941 году фашисты на территорию Беларуси заходили достаточно бойко, то спустя 3 года они бежали с нашей территории, пытаясь уничтожить всех свидетелей своих преступлений, творя новые преступления.

Так, в 1944 году 22 января 957 жителей деревни Байки вывели в поле и зверски расстреляли, а деревню сожгли дотла.