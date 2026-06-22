"Нельзя забыть подвиг, чтобы трагедия не повторилась": гости Брестской крепости о смысле Дня памяти

"Первый информационный" масштабно освещал все памятные мероприятия в Бресте. В легендарной цитадели работала выездная студия телеканала. Гости Брестской крепости поделились впечатлениями от мероприятий ко Дню всенародной памяти.

"Конечно, тема Великой Отечественной войны интересна мне в первую очередь, потому что я сама связана с этим событием, так как мой прапрадедушка тоже воевал и, почти дойдя до Берлина, погиб. Эта тема очень для меня близка, потому что я очень люблю свою страну, и я считаю, что все-таки нельзя забывать подвиги, чтобы у человека не было возможности и желания повторить те трагические события", - рассказала учащаяся профильного класса военно-патриотической направленности СШ № 18 Бреста Маргарита Корнелюк.

Маргарита Корнелюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3138b1f-51c8-4ae4-bf90-4bf75379a05b/conversions/49e0b6d5-2f47-482a-bc1b-7c30773e2d3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3138b1f-51c8-4ae4-bf90-4bf75379a05b/conversions/49e0b6d5-2f47-482a-bc1b-7c30773e2d3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3138b1f-51c8-4ae4-bf90-4bf75379a05b/conversions/49e0b6d5-2f47-482a-bc1b-7c30773e2d3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3138b1f-51c8-4ae4-bf90-4bf75379a05b/conversions/49e0b6d5-2f47-482a-bc1b-7c30773e2d3b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Андрейчев, участник Великой Отечественной войны:

"Я не герой и не легенда. Я - маленькая частица того поколения, к которому принадлежали ваши прабабушки и прадедушки. А они были святыми людьми. Победа состоялась потому, что был сплоченный советский народ и был руководитель - Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. В этом году в России объявлен Год единства народа. Мне бы очень хотелось, чтобы это единство действительно состоялось".

Владимир Андрейчев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1957273b-921b-42d8-8db3-2b8cff2501a0/conversions/dcf96f66-1b15-433a-913f-aa5e5ef65677-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1957273b-921b-42d8-8db3-2b8cff2501a0/conversions/dcf96f66-1b15-433a-913f-aa5e5ef65677-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1957273b-921b-42d8-8db3-2b8cff2501a0/conversions/dcf96f66-1b15-433a-913f-aa5e5ef65677-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1957273b-921b-42d8-8db3-2b8cff2501a0/conversions/dcf96f66-1b15-433a-913f-aa5e5ef65677-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

"Нет, наверное, такой семьи ни в Бресте, ни за его пределами, где бы эта война не коснулась каждого. Поэтому мы просто обязаны сохранить эту память. У каждого из нас есть те, кто ценой своей жизни отвоевал для нас мирное небо, и мы не вправе об этом забыть. Конечно, нужно показывать детям факты, реконструкции и события тех лет, чтобы они помнили, приезжали и еще раз вспоминали. Именно эти моменты побуждают нас задуматься о будущем. А будущее - это наши дети".