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Необычные экспозиции и интересные задания на ProfSkills Belarus 2025
Второй конкурсный день ProfSkills Belarus в самом разгаре.
Около 400 участников сражаются за звание лучшего в своем деле. Учащиеся колледжей и вузов, а также состоявшиеся молодые специалисты демонстрируют навыки в 50 компетенциях. В этом году на чемпионате рекордное количество конкурсантов. Это представители Азербайджана, Казахстана, Пакистана, Зимбабве и Узбекистана, Китая.
Свои умения демонстрируют и участники с ограниченными возможностями (соревнования по шести направлениям). Также в рамках конкурса запланирована деловая программа встречи с заказчиками кадров и зарубежными экспертами.