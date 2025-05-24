Необычные экспозиции и интересные задания на ProfSkills Belarus 2025

Второй конкурсный день ProfSkills Belarus в самом разгаре.

Около 400 участников сражаются за звание лучшего в своем деле. Учащиеся колледжей и вузов, а также состоявшиеся молодые специалисты демонстрируют навыки в 50 компетенциях. В этом году на чемпионате рекордное количество конкурсантов. Это представители Азербайджана, Казахстана, Пакистана, Зимбабве и Узбекистана, Китая.