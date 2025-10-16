3.73 BYN
"Нерушимое братство": белорусский военный контингент прибыл на полигон Фахрабад
Военные контингенты стран ОДКБ продолжают прибывать в Таджикистан на учения "Нерушимое братство". Белорусские бойцы уже изучают первые поставленные задачи.
Кажется, не менее устойчивый тренд в силу непростой геополитической обстановки на поддержание обороноспособности и военной безопасности.
Штурм и подавление беспорядков в лагере беженцев - задачи, которые лягут на плечи белорусского военного контингента во время отработки активной фазы маневров ОДКБ в рамках учений "Нерушимое братство". Апогеем всех этапов 24 октября в Таджикистане станет "Содружество-Антитеррор - 2025". Помимо Вооруженных сил нашей страны, в маневрах примут участие внутренние войска и бойцы минского ОМОНа.
А пока военный контингент других стран альянса продолжает прибывать на полигон Фахрабат.
Белорусский военный контингент прибыл на полигон Фахрабад. Жить наши бойцы будут в современных казармах. Здесь расположились бойцы ОМОН. Рядом внутренние войска, Силы специальных операций немного дальше.
Что к этому моменту уже известно? Сами учения начнутся 20-го числа. Активная их фаза 24-го - состоятся и маневры антитеррор, в которых примут участие бойцы внутренних войск и ОМОНа. Также пройдут и специальные учения с участием медиков и бойцов химзащиты.
В Таджикистане сейчас довольно жарко. К этому моменту плюс 25 и до плюс 30. Поэтому для нас это оказалось таким небольшим продолжением лета. Все активные слаживания бойцов начнутся после того, когда прибудут все контингенты.
Казахстан пока не долетел, поэтому наши бойцы занимаются строевой подготовкой, многие пошли заниматься на турники, чтобы, что называется, оставаться в форме.