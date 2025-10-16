"Нерушимое братство": белорусский военный контингент прибыл на полигон Фахрабад

Военные контингенты стран ОДКБ продолжают прибывать в Таджикистан на учения "Нерушимое братство". Белорусские бойцы уже изучают первые поставленные задачи.

Кажется, не менее устойчивый тренд в силу непростой геополитической обстановки на поддержание обороноспособности и военной безопасности.

Штурм и подавление беспорядков в лагере беженцев - задачи, которые лягут на плечи белорусского военного контингента во время отработки активной фазы маневров ОДКБ в рамках учений "Нерушимое братство". Апогеем всех этапов 24 октября в Таджикистане станет "Содружество-Антитеррор - 2025". Помимо Вооруженных сил нашей страны, в маневрах примут участие внутренние войска и бойцы минского ОМОНа.

А пока военный контингент других стран альянса продолжает прибывать на полигон Фахрабат.

Белорусский военный контингент прибыл на полигон Фахрабад. Жить наши бойцы будут в современных казармах. Здесь расположились бойцы ОМОН. Рядом внутренние войска, Силы специальных операций немного дальше.

Что к этому моменту уже известно? Сами учения начнутся 20-го числа. Активная их фаза 24-го - состоятся и маневры антитеррор, в которых примут участие бойцы внутренних войск и ОМОНа. Также пройдут и специальные учения с участием медиков и бойцов химзащиты.

В Таджикистане сейчас довольно жарко. К этому моменту плюс 25 и до плюс 30. Поэтому для нас это оказалось таким небольшим продолжением лета. Все активные слаживания бойцов начнутся после того, когда прибудут все контингенты.