Нет нацизму. Общественные и политические силы Беларуси подписали общее совместное заявление

Нет переписыванию истории, реабилитации нацизма, использованию неонацистских идей и практик в современной политике. Ведущие общественные и политические силы Беларуси подписали общее совместное заявление.

Документ открыт для подписания всем патриотическим силам нашей страны, которые разделяют эти ценности. Торжественная церемония подписания символично прошла 3 июля у "Календаря памяти" на площади Победы.