Нейропсихология: от реабилитации после инсультов и травм до помощи детям с трудностями в обучении

Нейропсихология - наука довольно молодая. С середины XX века она объединяет знания неврологии и психологии. Большинство открытий в этой области были сделаны благодаря изучению травм и наблюдению за тем, как меняется поведение человека после повреждения определенных участков мозга.

В современном мире, где темп жизни постоянно ускоряется, а поток информации растет с каждым днем, все больше людей сталкиваются с проблемами, связанными с работой мозга: рассеянностью, ухудшением памяти, повышенной утомляемостью. И здесь на помощь приходит нейропсихология - наука, изучающая взаимосвязь между мозгом и психическими процессами.

Ольга уже много лет занимается психологией, но только семь лет назад открыла для себя нейропсихологию. Эта наука покорила ее своей эффективностью: быстрые и качественные результаты как у детей, так и у взрослых.

"Конечно, нейропсихология направлена на то, чтобы помогать восстанавливать те функции, которые по каким-либо причинам были нарушены. То есть это может быть травма мозга или инсульт. Нейропсихология как раз помогает определить, какие отделы мозга пострадали в первую очередь, и подобрать программу реабилитации, чтобы помочь человеку восстановиться", - рассказала нейропсихолог Ольга Полянская.

Эта наука помогает детям развивать внимание, память и речь с помощью простых упражнений. Взрослым она позволяет восстановиться после травм, справиться с возрастными изменениями и повысить продуктивность. На первый взгляд все кажется простым, но самое главное - выяснить истинную причину проблемы, которая кроется в самом мозге.

Если человек постоянно забывает ключи, возникает вопрос: в чем причина и что с этим делать?

Здесь может быть несколько вариантов, которые нужно определить. Возможно, дело в стволе мозга, который отвечает за энергетический ресурс: если его не хватает, снижается память и способность запоминать. Если вы не помните, куда положили вещи в пространстве, это может быть связано с нарушением пространственной памяти - чаще всего за нее отвечают заднетеменные отделы правого полушария.

Лобные отделы мозга, как известно, отвечают за нашу регуляцию и программирование действий - чтобы вы всегда точно знали, где у вас что лежит.

В современном мире родители все чаще сталкиваются с проблемами развития и концентрации внимания у детей.

Одна из таких историй - Антон, отец двух дочерей. Уже год он активно занимается их развитием: они посещают занятия по запуску речи и сенсорной интеграции. И самое приятное - результаты не заставили себя ждать.

"Мне нравится, что для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа, учитывающая их слабые стороны. Хочу также отметить эффективность сочетания нескольких направлений, которые дополняют друг друга, например, запуск речи и сенсорная интеграция. Это действительно положительно влияет на результат, - отметил минчанин Антон Хроленок.

Многие обращаются к нейропсихологии и для себя, чтобы сохранить ясность ума и спокойствие. Татьяна, например, изучает эту науку на любительском уровне и уже нашла свой способ справляться со стрессом и постоянной усталостью.