Носович: Путь, который прошла Беларусь, может быть модельным для многих европейских государств

Погода в Беларуси
Гродно7°
Минск6°
Брест10°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев6°
Минск
6°
Беларусь бережно хранит память о прошлом и уверенно двигается вперед, что нельзя сказать о многих европейских странах.
Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru:
"Тот путь, который прошла Беларусь, может быть модельным для очень многих европейских государств, для которых сейчас с кризисом европейской, трансатлантической интеграции наступает момент выбора. Если у них есть мудрые политические лидеры, которым важна судьба своей страны, то эти деятели должны изучить историю Беларуси последних 30 лет, чтобы просто понять, как обычная, по меркам Европы, страна, небольшая и по территории, и по населению, расположенная в регионе Восточной Европы, не имеющем выхода к морю, в итоге выиграла".
Политолог также отметил, что сейчас Беларусь может смотреть в будущее куда более уверенно, чем многие западноевропейские и североевропейские страны, которые считали себя вершиной развития, образцом для подражания сейчас в новом мире. Их будущее очень туманно.