Носович: Путь, который прошла Беларусь, может быть модельным для многих европейских государств

"Тот путь, который прошла Беларусь, может быть модельным для очень многих европейских государств, для которых сейчас с кризисом европейской, трансатлантической интеграции наступает момент выбора. Если у них есть мудрые политические лидеры, которым важна судьба своей страны, то эти деятели должны изучить историю Беларуси последних 30 лет, чтобы просто понять, как обычная, по меркам Европы, страна, небольшая и по территории, и по населению, расположенная в регионе Восточной Европы, не имеющем выхода к морю, в итоге выиграла".