Новая школа открылась в Боровлянах

1 сентября более миллиона мальчишек и девчонок пришли в школы по всей Беларуси, 90 тыс. впервые сели за парты.

Свои двери открыли и 7 новых школ. Одна из них - в Боровлянах.

Здание школы видно издалека - яркое и большое. Дороги к нему ведут с разных сторон. Тех, кто живет не близко, довезут на автобусе.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c815d08-26b1-40d9-be67-c9ec58fff923/conversions/ff98ba3e-9e75-4358-b8ed-0800f071d082-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c815d08-26b1-40d9-be67-c9ec58fff923/conversions/ff98ba3e-9e75-4358-b8ed-0800f071d082-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c815d08-26b1-40d9-be67-c9ec58fff923/conversions/ff98ba3e-9e75-4358-b8ed-0800f071d082-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c815d08-26b1-40d9-be67-c9ec58fff923/conversions/ff98ba3e-9e75-4358-b8ed-0800f071d082-xl-___webp_1920.webp 1920w

1 сентября праздник не только для первоклашек, а для всех учеников новой школы: и пятиклассников, и одиннадцатиклассников - ребятам остается только догадываться, что их ждет за дверью. И это предвкушение перед знакомством с учителями, классом дарит много положительных эмоций.

Территория средней школы № 4 в Боровлянах внушительная: 20 тыс. квадратных метров. Здание в четыре этажа. Здесь готовы учить более тысячи девчонок и мальчишек. Сегодня ребята присутствовали на праздничной линейке, где для них прозвучал первый звонок.

Подарки к 1 сентября от Нацбанка

Поздравить в Днем знаний учеников, родителей и учителей приехал глава Нацбанка. Он произнес слова напутствия и пожелания, а также вручил подарок - сертификат на музыкальное оборудование для развития творческих способностей учащихся.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Для молодежи очень важна среда, в которой они живут. Это какой-то новый такой элемент восприятия мира молодыми людьми, поэтому для них вот эти пространства, современная организация помещения очень важны. Такой размах в этой школе - это не просто какая-то гигантомания или стремление поразить архитектурой, это такая, наверное, современная и приспособленная для учебы среда, в которой не просто комфортно учиться, но и это помогает ребятам поймать нужную волну для учебы".

Романа Головченко пригласили на первый урок, где как раз и говорили про эстафету поколений. И если девятиклассники активно участвовали в обсуждении, то первоклашки больше слушали учителя и принимали подарки - книги "Мая Радзіма - Беларусь" и "Основы финансовой грамотности", которую будут постигать.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Очень важно, наверное, с самых первых шагов давать нашим маленьким гражданам первоначальное знание о том, как обезопасить себя и своих родителей, не стать жертвой злоумышленников или мошенников. Ну и, конечно же, очень важно приучать с самых малых лет распоряжаться собственным бюджетом. Даже тем, который папа или мама дают в школу на пирожки или на буфет. Очень важно планировать и грамотно распорядиться этими деньгами".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68c40d9-154d-438e-9b4b-ffc26d27e4cc/conversions/243c95e2-3485-4db8-9890-95213e796944-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68c40d9-154d-438e-9b4b-ffc26d27e4cc/conversions/243c95e2-3485-4db8-9890-95213e796944-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68c40d9-154d-438e-9b4b-ffc26d27e4cc/conversions/243c95e2-3485-4db8-9890-95213e796944-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f68c40d9-154d-438e-9b4b-ffc26d27e4cc/conversions/243c95e2-3485-4db8-9890-95213e796944-xl-___webp_1920.webp 1920w

Школа построена почти за 60 млн рублей. Государство всегда поддерживает такие нужные проекты. При ее возведении были использованы современные строительные материалы. В учебном заведении широкие коридоры и удобное размещение всех классов: от мастерских до учебных. А еще есть хоккейная коробка и все для спорта на свежем воздухе.