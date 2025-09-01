Новая школа в микрорайоне "Минск-Мир" - это целый образовательный комплекс

В Беларуси дан старт новому учебному году. Сегодня первый звонок прозвенел более чем для миллиона учеников, среди которых – 90 тысяч первоклассники. Своих первых учащихся встречают и новые школы. Таких в стране всего 7 - по три в Брестской и Минской областях, а также одна в столице.

Как новая столичная школа встречает учеников? Ощущается ли волнение, ведь момент особый для всех белорусов, как отметил в поздравлении белорусам по случаю Дня знаний Президент.

В самом сердце столицы среди высоток крупного жилого современного комплекса "Минск-Мир" на улице Николы Теслы своих первых учеников уже вовсю встречает школа № 227. Несмотря на пасмурную погоду, здесь царит атмосфера праздника - десятки ярких цветочных букетов, воздушных шаров, ленточек. Конечно, День знаний - это всегда волнительный момент как для самих ребят, так и для их родителей. Ведь быстро пролетело лето, все успели отдохнуть, и теперь пришло время собираться с новыми силами и учиться и еще раз учиться, как говорится, в одном крылатом выражении.



В эти минуты уже проходит линейка. Все по традиции - гимн, выступление руководства школы, приглашенных гостей, творческие номера. И мы, конечно, все с нетерпением ждем тот самый первый звонок, который положит начало новому учебному году.



