Новикова о проблемах и перспективах Беларуси на международных рынках

Какие рынки для Беларуси на сегодняшний день перспективны, какие еще есть ниши и как вскочить на новую технологическую волну, в программе "Актуальное интервью" рассуждает завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.

По словам эксперта, у России сейчас возникают проблемы, российский рынок сжимается. У Беларуси на сегодняшний день 56 % экспорта идет в Россию. "Мы страна, которая очень сильно зависит от экспорта, соответственно, мы зависим от того, как сложится ситуация в мировой экономике. На сегодняшний день мировая экономика находится в состоянии турбулентности: многие страны не знают, к кому примкнуть, - пояснила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ. - Мир делится на крупные макрорегионы, и они пытаются проводить протекционистскую политику и не всегда готовы покупать то, что мы производим. Поэтому у нас на внешнем контуре тоже возникают проблемы".

Ирина Новикова:

"Мы можем поставить в Африку наши трактора, наши комбайны, но надо выработать стратегию, потому что вся продукция, которую мы поставляем, модернизированная, качественная, хорошая, но с 2018 года идет волна нового технологического уклада. И, соответственно, мы должны вскочить на эту волну. Да, денег не хватает. Возникает вопрос, как модернизировать предприятия, потому что нужны достаточно большие средства. Но чтобы вскочить на эту волну, надо, чтобы хоть какие-то средства дополнительные заработать, нам нужно сохранить рынки и с другой стороны пойти в страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока".

Она рассказала, что преподаватель из Ирака удивляется, почему Ирак покупает калий у Иордании и Индии, у которых нет своих запасов минерала. Получается, страна платит перекупщикам. Почему Беларусь не может организовать поставки калия в Ирак, удивляется по ее словам, преподаватель.

Ирина Новикова напомнила, что Беларусь помогла Зимбабве техникой и агротехнологиями, и африканская страна получила такой урожай, которого хватило не только своему населению, но и на продажу.

Говоря о договоренностях с Египтом, завкафедрой отметила проект создания в зоне Суэцкого канала сборочного производства белорусских тракторов. "На сегодняшний день 80 % наших деталей и 20 % локализация Египта. Но они поставили условие, что через пять лет будет только 30 % нашего и 70 % локализации. То есть мы должны научить египтян, должны отдать им производство каких-то узлов, деталей и так далее. И ничего в этом страшного, вы учтите, нет. Многие говорят, вот мы отдаем свои технологии, свои компетенции. Это уже компетенции старого технологического уклада, это даже уже не пятый, а третий, потому что автомобилестроение, тракторостроение - это третий технологический уклад", - пояснила она.