Новикова об опыте ЕС, который поможет ЕАЭС развивать инновационное технологическое сотрудничество

Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21949ec0-be3c-4388-90d8-4c80240da0b8/conversions/4535ca22-43e4-48bf-bfc9-f9b4211f92eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21949ec0-be3c-4388-90d8-4c80240da0b8/conversions/4535ca22-43e4-48bf-bfc9-f9b4211f92eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21949ec0-be3c-4388-90d8-4c80240da0b8/conversions/4535ca22-43e4-48bf-bfc9-f9b4211f92eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21949ec0-be3c-4388-90d8-4c80240da0b8/conversions/4535ca22-43e4-48bf-bfc9-f9b4211f92eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в программе "Актуальное интервью" поделилась мнением о том, как развивать инновационное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Эксперт предложила использовать то, что сделано в странах ЕС. "Мы даже не изобретаем ничего. У них для того, чтобы продвинуть инновационность, действует программа Interreg EU, то есть это программа по региональному развитию, поскольку страны развиты по-разному", - рассказала она.

Она привела реальный пример из практики. Например, существует биотехнологический инновационный кластер в Испании, Франции и Польше. Для совместной работы у них есть программа и сайт, на котором делается запрос, что нужна какая-то дополнительная разработка. Другие представители говорят, что у них есть такая разработка, и они готовы сотрудничать. "Как только они заключили соглашение, добавляются деньги из Евросоюза, начинается реализация этого проекта. Когда они начинают сотрудничать, появляется новое малое инновационное предприятие", - подчеркнула она.