Новикова об опыте ЕС, который поможет ЕАЭС развивать инновационное технологическое сотрудничество
Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в программе "Актуальное интервью" поделилась мнением о том, как развивать инновационное сотрудничество в рамках ЕАЭС.
Эксперт предложила использовать то, что сделано в странах ЕС. "Мы даже не изобретаем ничего. У них для того, чтобы продвинуть инновационность, действует программа Interreg EU, то есть это программа по региональному развитию, поскольку страны развиты по-разному", - рассказала она.
Она привела реальный пример из практики. Например, существует биотехнологический инновационный кластер в Испании, Франции и Польше. Для совместной работы у них есть программа и сайт, на котором делается запрос, что нужна какая-то дополнительная разработка. Другие представители говорят, что у них есть такая разработка, и они готовы сотрудничать. "Как только они заключили соглашение, добавляются деньги из Евросоюза, начинается реализация этого проекта. Когда они начинают сотрудничать, появляется новое малое инновационное предприятие", - подчеркнула она.
Такой опыт, считает Ирина Новикова, полезно перенести и в ЕАЭС. Это помогло бы организовать сотрудничество в сфере инноваций и поспособствовало бы развитию. "Но смотрите, какая решается другая проблема - сшиваются территории. То, что мы делаем политически, это первый шаг. Но дальше нужно стягивать экономически. У нас, если ты заключаешь соглашение, у тебя появляются дополнительные деньги, у тебя сразу начинают урезать бюджет, а в ЕС поощряется, чтобы это работало. Они из бюджета получают, плюс за совместный проект тоже получают. И таким образом люди стремятся найти, с кем сотрудничать еще", - отметила эксперт.