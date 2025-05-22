Новый геологический памятник природы местного значения объявили в Слуцком районе

Новый геологический памятник природы местного значения объявлен в Слуцком районе. Это предусмотрено решением Слуцкого районного исполнительного комитета №1403 от 25 апреля, пишет БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Такой статус получил геологический объект "Мир-гора". Документом установлены границы, площадь, список землепользователей, земельные участки которых включаются в состав земель памятника природы.

Площадь природоохранной территории составляет 17,03 га. Здесь запрещены разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, сброс сточных вод, мойка механических транспортных средств, выжигание сухой растительности (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ), проведение сплошных рубок, распашка земель в прибрежных полосах (за исключением работ по устройству минерализованных полос и уходу за ними, подготовке почвы для залужения, лесовосстановления и лесоразведения).

На природоохранной территории, кроме того, введен запрет на выполнение работ, связанных с нарушением естественного состояния грунта (за исключением научно-исследовательских работ по изучению памятников природы), проведение взрывных и других видов работ, которые могут нарушить целостность ценных природных комплексов и объектов, и удаление, перемещение, окрашивание (в том числе нанесение надписей), повреждение валунов.