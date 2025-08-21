3.70 BYN
Новый вид мошенничества - в Сети распространяется реклама о фальшивых скидках на лекарства
Осторожно, новая схема мошенничества. В интернете распространяют фальшивую рекламу от имени аптечной сети "Добрыя лекі", обещая невероятные скидки на лекарства - до 30 %. Главная мишень - пенсионеры и люди, остро нуждающиеся в медикаментах.
Дмитрий Шевелев, замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
"После перехода на данный интернет-ресурс гражданам нужно было ввести имя и номер телефона для связи. Затем с ним связывается "менеджер" аптечной сети, который предлагает подтвердить свое участие в акции. Если человек идет на контакт и у него не возникает никаких сомнений, то его могут попросить перечислить какую-то сумму денежных средств для "подтверждения участия в акции". Мошенники мотивируют это тем, что впоследствии гражданин может получить большую скидку на лекарства, а эта небольшая сумма окупится после первой покупки".
Сотрудники МВД держат ситуацию под контролем. Никто из обратившихся не пострадал. Фейковые аккаунты были заблокированы и удалены.