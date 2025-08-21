Новый вид мошенничества - в Сети распространяется реклама о фальшивых скидках на лекарства

"После перехода на данный интернет-ресурс гражданам нужно было ввести имя и номер телефона для связи. Затем с ним связывается "менеджер" аптечной сети, который предлагает подтвердить свое участие в акции. Если человек идет на контакт и у него не возникает никаких сомнений, то его могут попросить перечислить какую-то сумму денежных средств для "подтверждения участия в акции". Мошенники мотивируют это тем, что впоследствии гражданин может получить большую скидку на лекарства, а эта небольшая сумма окупится после первой покупки".