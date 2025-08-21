Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новый вид мошенничества - в Сети распространяется реклама о фальшивых скидках на лекарства

Осторожно, новая схема мошенничества. В интернете распространяют фальшивую рекламу от имени аптечной сети "Добрыя лекі", обещая невероятные скидки на лекарства - до 30 %. Главная мишень - пенсионеры и люди, остро нуждающиеся в медикаментах.

Дмитрий Шевелев, замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

"После перехода на данный интернет-ресурс гражданам нужно было ввести имя и номер телефона для связи. Затем с ним связывается "менеджер" аптечной сети, который предлагает подтвердить свое участие в акции. Если человек идет на контакт и у него не возникает никаких сомнений, то его могут попросить перечислить какую-то сумму денежных средств для "подтверждения участия в акции". Мошенники мотивируют это тем, что впоследствии гражданин может получить большую скидку на лекарства, а эта небольшая сумма окупится после первой покупки".

Дмитрий Шевелев, замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники МВД держат ситуацию под контролем. Никто из обратившихся не пострадал. Фейковые аккаунты были заблокированы и удалены.

