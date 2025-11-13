В школах Минска тестируют новую систему питания. Вопрос на постоянном контроле Президента. За последние годы подходы к организации школьного питания меняли не раз: расширяли список блюд, меняли рецептуру, покупали новое оборудование в пищевые блоки и отправляли поваров на курсы повышения квалификации. Все ради того, чтобы дети были вкусно накормлены, а продукты хорошо приготовлены.

Новое двухнедельное меню в школах

Новое двухнедельное меню апробируют в школах Минска после осенних каникул. Исходят из того, что новое меню должно быть вкусным и полезным. Задача непростая, ведь нужно учесть интересы тысячи школьников ежедневно. Задача накормить около тысячи учащихся стоит перед коллективом пищеблока столичной гимназии № 50. При составлении нового меню учитываются интересы школьников. Для этого каждую четверть проходит анкетирование, в котором ребята и их родители могут написать свои пожелания в части рациона.

Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания города Минска:

"Нововведений очень много. Мы глобально изменили наше меню, выстроили его по вкусовым предпочтениям наших школьников. Самый важный плюс, который мы уже видим на прошествии трех дней, - отходы значительно снизились. Можно сказать, что их практически нет".

В меню - блины, сырники, творожные запеканки, пельмени, запеченный картофель, мясные блюда. Блины и сырники теперь будут не только в рационе начальной школы, как это было раньше, но и 5-11-х классов. Сок будут предлагать в порционной упаковке.

Анастасия Савченко, завпроизводством Комбината школьного питания города Минска:

"Контроль осуществляет бракеражная комиссия на этапе приготовления: пробует, взвешивает. Затем мы раздаем порции, и уже непосредственно на раздаче осуществляется контроль качества выхода и нормы питания".

На тарелках у ребят начальной школы можно увидеть томатный соус, который создан учеными Национальной академии наук. Также разрабатываются рационы для организации диетического питания. Например, если у ребенка есть аллергия на те или иные продукты. Конечно, мы узнали у самих ребят, какие блюда им нравятся больше всего.